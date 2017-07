Erdogan-Kritiker im Exil Frau Yildirims "bürgerlicher Tod"

Ayse Yildirim war im Oktober 2016 eigentlich nur für eine wissenschaftliche Konferenz nach Deutschland gereist. Doch seitdem sitzt sie hier fest und kann nicht in die Türkei zurückkehren. Die Juraprofessorin - die eigentlich anders heißt, ihren richtigen Namen aber nicht veröffentlicht sehen will - gehört zum Netzwerk "Akademiker für den Frieden", das sich Anfang vergangenen Jahres mit einer Petition für ein Ende der Militäreinsätze in den kurdischen Gebieten einsetzte.

Mehr als 1100 Wissenschaftler unterschrieben den Aufruf, eine Initiative, der im Mai 2016 der Aachener Friedenspreis verliehen worden war. Die türkische Regierung jedoch reagierte mit Härte. Mehrere Unterzeichner wurden vorübergehend festgenommen, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Terrorismusvorwürfen - auch gegen Yildirim.

Während eines Kurzaufenthalts in Deutschland wurde sie per Notstandsdekret aus dem Dienst entlassen. Aus Angst vor einer Festnahme entschied sie sich, nicht in ihre Heimat zurückzukehren.

"Habe den bürgerlichen Tod selbst erlitten"

Jetzt lehrt Yildirim in Deutschland, ihren Studenten stellt sie sich als in der Türkei gelistete "Terroristin" vor. "Seit 15 Jahren habe ich Menschenrechte unterrichtet und was es heißt, dem "bürgerlichen Tod" ausgeliefert zu sein", sagt Yildirim. Jetzt habe sie ihn selbst erlitten. Denn nach ihrer Entlassung habe sie nicht nur alle Versorgungsansprüche wie ihre Rente verloren. Sie existiere auch als türkische Staatsbürgerin offiziell nicht mehr - obwohl sie die türkische Staatsbürgerschaft noch besitzt.

Yildirim beklagt, die türkische Botschaft in Berlin verweigere ihr alle offiziellen Dokumente wie Geburtsurkunde oder Ausweispapiere, da ihre Personalausweisnummer als gesperrt angezeigt werde. Ihrem Anwalt werde ohne entsprechende Vollmacht die Anfechtung dieser Sperrung verweigert. "Aber die Anwaltsvollmacht kann ich wiederum nicht beantragen", sagt Yildirim - denn dafür brauche sie die Botschaft. "Es ist kafkaesk. Das einzige Papier, das die Botschaft uns auszustellen bereit ist, ist ein Rückreisedokument in die Türkei."

In der Türkei wurden seit dem gescheiterten Putsch vom 15. Juli 2016 landesweit mehr als 100.000 Staatsbedienstete entlassen, darunter Tausende Akademiker, aber auch Polizeibeamte, Richter, Staatsanwälte und Ärzte. 15 Universitäten wurden wegen angeblicher Verbindungen zur Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen, den die türkische Regierung für den Putschversuch verantwortlich macht, ganz geschlossen. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht kritisiert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International die Massenentlassungen in der Türkei als "willkürlich" und "politisch motiviert". Zehntausende Reisepässe wurden über Nacht annulliert.

Keine wirksamen Rechtsmittel

"Es gibt keine wirksamen Rechtsmittel, um die Entlassungen anzufechten", erklärt die Juristin Yildirim. "Entlassene Akademiker haben nicht die Möglichkeit, ihre Jobs zurückzubekommen oder neue Pässe zu beantragen." Wissenschaftler standen in der Türkei schon immer unter der Kontrolle des Staates, doch nach dem Putschversuch hat sich der Druck entscheidend erhöht. Die Folge ist ein anhaltender "Brain Drain" aus der Türkei - also eine Flucht von gut qualifizierten Bürgern.

So wie Yildirim haben viele Akademiker aus der Türkei das Exil gewählt - oder wählen müssen. Das amerikanische Solidaritätsnetzwerk "Scholars at Risk", das in ihrer Heimat bedrohten Wissenschaftlern im Ausland Zuflucht bietet und dem auch mehrere deutsche Universitäten angehören, verzeichnete seit dem 15. Juli 2016 mehr als 300 Anträge von Akademikern aus der Türkei. Das ist mehr als in allen 15 Jahren seit der Gründung der Organisation zusammengenommen.

Eine Akademikerin, die ebenfalls zur Sicherheit anonym bleiben will, wollte ihrer Kündigung zuvorkommen. Jetzt wartet sie in einem europäischen Land auf ihre Papiere für die Einreise nach Deutschland, wo sie im Herbst eine Forschungsstelle antreten wird. Auch sie unterzeichnete die Friedenspetition. Daraufhin wurde sie von Studenten an ihrer Universität als "Verräterin" beschimpft, an ihrer Bürotür wurden Drohnachrichten hinterlassen. Entlassen wurde sie nicht, aber der psychologische Druck war enorm, sagt sie heute.

Drohungen auf der Arbeit und Drohungen vom Staat

"Nach dem Putschversuch nahm das Gewaltpotential zu", erinnert sie sich. "Ich fühlte mich gefangen zwischen den Drohungen des Staates und den Drohungen auf der Arbeit." Nach einem besonders gewalttätigen Polizeiangriff auf eine friedliche Protestaktion an ihrer Universität im Februar beschloss sie, die Türkei zu verlassen.

Da sie ihr Studium mit einem staatlichen Stipendium finanzierte, war sie gesetzlich verpflichtet, mindestens acht Jahre an einer türkischen Universität zu arbeiten. Jetzt muss sie ihre Schulden zurückzahlen - erst recht, weil sie hofft, eines Tages doch noch zurückkehren zu können in ihre Heimat. "Ich musste einen Kredit aufnehmen", sagt sie.

Die Akademikerin findet, dass Europa Mitschuld trägt an dem, was jetzt in der Türkei passiert. "Wenn die EU nicht den schmutzigen Flüchtlingsdeal mit der Türkei abgeschlossen hätte, hätte sich die Lage in der Türkei nicht so sehr verschlechtert", sagt sie wütend. Damit habe sich Europa abhängig gemacht von Ankara - und der türkischen Regierung einen Freischein für Menschenrechtsverletzungen erteilt. "Europa macht sich zum willigen Komplizen der Türkei."