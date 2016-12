Seminartexte im Netz Unis einigen sich mit VG Wort

Texte auf der Uni-Lernplattform im Netz suchen, runterladen, ausdrucken oder bearbeiten - bisher war das der Normalfall für Studenten. Und rechtlich auch kein Problem: Durch eine Pauschalvereinbarung zwischen den Ländern und der VG Wort, die die Rechte der Urheber vertritt, war die digitale Nutzung legal.

Rund 2,1 Millionen Euro pro Jahr überweisen die Bundesländer dafür an die VG Wort - unabhängig davon, wie viele Texte tatsächlich von Dozenten hochgeladen und von Studenten genutzt werden. Doch das Bundesverfassungsgericht hatte diese Pauschale beanstandet und eine Einzelregelung gefordert.

Wie die aussehen könnte, darum hatte es monatelangen Streit gegeben. Der Plan, pro Student, Textseite und Semester 0,008 Euro abzurechnen, war von Unis und Fachhochschulen boykottiert worden - die Erfassung sei zu teuer und umständlich. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, als müssten die Studenten ab Januar 2017 wieder verstärkt Texte aus Büchern herauskopieren.

Nach heftigen Protesten von Studenten und einer Online-Petition mit fast 90.000 Unterschriften zeichnete sich dann vergangene Woche eine Lösung ab - und wurde nun, gewissermaßen als Weihnachtsgeschenk an die Studenten, auch offiziell besiegelt. Hochschulrektorenkonferenz, Kultusminister und die VG Wort unterzeichneten eine Grundsatzvereinbarung, nach der es für die ersten neun Monate des Jahres 2017 letztmalig eine Pauschalzahlung für digitale Seminartexte gibt.

Studenten können damit alle Texte auch nach dem 1. Januar weiterhin digital nutzen. Die Empfehlung etwa der Uni Köln, "vorsorglich alle Dokumente, die für Ihre Arbeit wichtig sind, bis zu diesem Datum auf Ihre Rechner herunterladen", ist damit hinfällig.

Außerdem wird eine kleine Arbeitsgruppe ein neues Verfahren entwickeln, um die Abrechnung auch in Zukunft juristisch wasserdicht zu gestalten. Dafür gibt es einen ambitionierten Zeitplan: Bis Ende Januar wird bereits ein Grobkonzept entwickelt, Mitte März soll die neue Regelung endgültig stehen. Ausdrücklich betont wird in der Vereinbarung, dass auch Studenten in dieser Arbeitsgruppe mitwirken können.

Holger Burckhart, Rektor der Uni Siegen und Vize-Präsident der HRK, zeigte sich erleichtert: "Damit haben wir die notwendige Zeit gewonnen, um einen guten Kompromiss zu finden."