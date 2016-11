Harvard University Fußballteam entschuldigt sich für sexistische Sprüche

Ihre sexistischen Sprüche hatten sie die Meisterschaft gekostet - fortan wollen die Fußballer der Harvard University für Frauenrechte kämpfen. In einem Beitrag in der Studentenzeitung "The Harvard Crimson" haben sich die Spieler für ihre frauenfeindliche Kommentare entschuldigt.

Die Zeitung hatte vor einigen Tagen ein Dokument öffentlich gemacht, das im Fußballteam von 2012 als "Scouting Report" - auf Deutsch "Kundschafterbericht" - kursierte. Jede Spielerin des Frauen-Fußballteams bekam demnach eine Note und eine Sexstellung zugewiesen, inklusive einer "Bewertung" ihrer sexuellen Vorlieben.

"Entsprechen nicht unserem Frauenbild"

"Sie scheint sehr stark, groß und männlich, ich habe ihr eine Drei gegeben, weil ich Mitleid hatte. Aber sie ist nicht der Rede wert", zitiert die Studentenzeitung aus dem Dokument, das an alle Spieler des Teams per E-Mail verschickt wurde. Die US-Hochschule sperrte daraufhin die Mannschaft, die bis dahin an der Spitze der Liga stand.

"Die Aussagen im Scouting Report entsprechen weder unserem Bild der Harvard Fußballspielerinnen noch von Frauen im Allgemeinen", schreibt die Mannschaft nun. "Keine Frau verdient es, so behandelt zu werden; weder unsere Mütter, noch unsere Schwestern noch unsere Kommilitoninnen."

Die Berichte hatten in dem Studententeam offenbar eine langjährige Tradition. Auch Entgleisungen aus der aktuellen Saison sind der Hochschule zufolge dokumentiert.

Das Team will nun nach eigener Aussage versuchen, verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. "Dafür müssen wir zunächst den Sexismus und die Frauenfeindlichkeit in unserer eigenen Umkleide angehen", schreiben die Spieler.

Man wolle eine Diskussion über Sexismus in Sportteams anstoßen und fortan eine Agenda der Gleichberechtigung verfolgen, heißt es weiter in dem Artikel.

Konsequenzen für einzelne Spieler gibt es - der Zeitung zufolge - zunächst nicht.