US-Elite-Universität Princeton sperrt Schwimmteam wegen Sexismus

"Vulgär und beleidigend" seien die Mails gewesen, sexistisch und rassistisch: Die Princeton University hat ihre Wassersport-Herrenmannschaft vorübergehend aus allen laufenden Wettbewerben abgezogen. Anlass waren umstrittene Postings auf einer Mailingliste des Teams, von denen die Hochschulleitung erfahren hatte.

"Für uns ist klar: Alle unsere studentischen Athleten repräsentieren Princeton", sagte Sportdirektorin Mollie Marcoux Samaan in einer von der Universität verbreiteten Stellungnahme, "wir erwarten deshalb zu jeder Zeit angemessenes und respektvolles Verhalten." Weil die Mails, von denen sie erfahren habe, "schlicht inakzeptabel" waren und den Werten von Princeton diametral widersprächen, habe man sich zu dem radikalen Schritt entschlossen.

Was genau in den Mails stand, teilte die Universität nicht mit. Bekannt geworden waren die sexistischen Verfehlungen, die sich Berichten zufolge auf die Wassersport-Damenmannschaft der Uni bezogen haben sollen, durch einen anonymen Hinweis. Die Hochschule will die Vorfälle jetzt untersuchen und dann entscheiden, ob die Mannschaft in zwei ausstehenden Wettkämpfen doch noch antreten wird.

Die Suspendierung der Schwimmer in Princeton ist bereits der dritte derartige Vorfall an einer amerikanischen Elite-Universität in diesem Herbst. Zuvor waren in Harvard bereits die männlichen Fußballer und an der Columbia University die Wrestler gesperrt worden - in beiden Fällen ging es ebenfalls um sexistische und rassistische Äußerungen.