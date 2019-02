Neue Stadt, neue Menschen, neue Aufgaben: Wer im Herbst ein Studium begonnen hat, musste in den vergangenen Monaten einige Herausforderungen meistern. Wohnung, Freunde und vielleicht noch einen Nebenjob finden. Und ganz aktuell: in der laufenden Prüfungsphase die Nerven behalten.

Neun Studierende haben dem SPIEGEL erzählt, wie all das bei ihnen geklappt hat. Wie das erste Semester lief, wie ihnen das Studentenleben gefällt. Wen oder was sie mitunter vermissen. Und was sie stresst.

Lesen Sie hier, wie neun Studierende ihr erstes Semester fanden:

Manche Erwartungen wurden übertroffen, andere blieben unerfüllt. Mehr dazu erfahren Sie in der Fotostrecke.