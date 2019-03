Neue Kurse der SPIEGEL AKADEMIE Karriere macht nur, wer Chancen schnell ergreift

"Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird": Wer beim Thema Digitalisierung noch immer diese Binsenweisheit bemüht, wird sich sehr bald die Zunge verbrennen. Denn schon heute verändert dieser Megatrend Arbeitsprozesse und Geschäftsmodelle sämtlicher Branchen. Unternehmer, Angestellte und Selbstständige sind gleichermaßen gefordert, sich für die kommenden Herausforderungen zu wappnen.

Für die einen heißt das: in neue Fachgebiete vorstoßen, neue Kompetenzen erlernen, flexibel sein. Andere machen gleich ihr eigenes Ding und gründen ein neues Unternehmen. Unabhängig davon, für welchen Weg Sie sich entscheiden, vermitteln Ihnen die Kurse der SPIEGEL AKADEMIE in Kooperation mit der SRH Fernhochschule das nötige Rüstzeug, um Ihre Pläne erfolgreich umzusetzen.

In diesem Monat kommen zwei neue Kurse hinzu. In "Digital Sales & Marketing" lernen Sie, Kunden- und Mitarbeiterkommunikation prozessorientiert zu gestalten, um Produkte und Dienstleistungen erfolgreich am Markt positionieren zu können. "Was verlangen Kunden heutzutage? Welche digitalen Instrumente müssen Sie beherrschen? Welche Rolle spielen CRM und Big Data?" Die Professoren der SRH Fernhochschule und SPIEGEL-Experte Christoph Hauschild beantworten diese und weitere Fragen mit fachlicher Kompetenz und praktischem Wissen.

Der zweite Kurs, "Entrepreneurship in digitalen Zeiten", wird ausnahmsweise nicht durch einen Experten aus der SPIEGEL-Gruppe ergänzt. Stattdessen profitieren Teilnehmer hier von der Perspektive eines Mannes, der selbst viel Erfahrung mit dem Aufsetzen von Geschäftsmodellen besitzt. Und als Managing Partner des Next Media Accelerators (NMA) - Europas größtem, unabhängigem Medien-Accelerator - weiß Meinolf Ellers besser als die meisten anderen, was Start-ups wirklich erfolgreich macht.

Herr Ellers, welche Eigenschaften sind für Gründer unabdinglich?

Ganz klar: Mut zum Risiko. Wer ein Start-up auf den Weg bringt, muss wissen: Das ist eine Achterbahnfahrt, in der die Phasen, in denen es bergab geht oder sogar zum absoluten Tiefpunkt kommt, die Regel sind. Man muss sich also fragen: "Bin ich hart genug, um Krisen zu meistern?"

Das gilt für die individuellen Gründer genauso wie für das Team insgesamt. Es ist natürlich schlecht, wenn man aus einer Bierlaune heraus ein Start-up gründet und dann geht man einander bei der ersten Hürde an die Gurgel und diskutiert, wen man als Ersten aus dem Team schmeißt. Das erleben wir alles - regelmäßig.

Stressresistenz ist also essenziell. Was noch?

Man erkennt gute Gründer auch daran, dass sie die sogenannten Pain Points ihrer Zielgruppe angehen - dass sie also genau da ansetzen, wo bei der Zielgruppe der Schuh drückt. Das kann man fast in einer mathematischen Gleichung ausdrücken: Je genauer die Lösung das Problem trifft, desto höher die erzielte Wertschöpfung. Dazu braucht man Empathie - also die Fähigkeit, ganz tief in die Erwartungshaltung potenzieller Kunden einzutauchen. Sonst steht man am Ende mit dem Produkt da und sagt: "Ist alles super. Das braucht die Welt nur leider nicht."

Viele denken vielleicht, sie sind zu jung oder zu alt zum Gründen. Was ist denn der beste Zeitpunkt, um so ein Projekt zu starten?

Die Fähigkeit, ein guter Gründer zu sein, ist unabhängig vom Alter. Junge Gründer sind zwar viel begeisterungsfähiger. Die sehen ein Problem, bei dem ein älterer, erfahrener Gründer einknicken würde, sind aber so leidenschaftlich, dass sie sagen: "Wir müssen einen Weg finden, um dieses Hindernis zu beseitigen." Diese Begeisterungsfähigkeit kann sich jedoch - wenn sie in Naivität ausartet - auch als der Faktor erweisen, an dem so ein Unternehmen scheitert.

Bei den Älteren ist dafür eine gewisse Gelassenheit da. Wenn die auf der Start-up-Achterbahn runterrauschen, sagen die: "Ach, das habe ich alles schon gesehen, das kriegen wir schon irgendwie hin." Und diese Gelassenheit hilft, gerade in Krisensituationen durchzuhalten und nicht gleich das Team infrage zu stellen.

Kann man Gründen überhaupt lernen? Wie viel ist da angeboren?

Das handwerkliche Gründertum - Dos and Don'ts, Erfolgsrezepte - das kann man auf jeden Fall lernen. Was man nicht lernen kann, ist assoziatives Denken. Also die Fähigkeit, die Welt mit offenen Augen zu sehen und zu erkennen, wenn irgendwo eine Geschäftsidee drinsteckt. Da zeigt sich das Genie. Aber das ist auch schon der Moment, wo die handwerklichen Fähigkeiten ins Spiel kommen, die notwendig sind, um aus der Idee ein Unternehmen zu formen.

Ein Satz, den man im Silicon Valley ganz oft hört, ist: "Innovation is not about ideas. It's about execution." Wenn wir also abwägen, was wichtiger ist - eine gute Idee zu haben oder sie umsetzen zu können - dann wird Letzteres am Ende immer den Ausschlag geben. Die gute Botschaft an jeden, der so einen Kurs macht, ist also: Ohne die Qualitäten, die man lernen kann, wird es nie zu einem genialen Start-up kommen.

Reden wir mal über den Kurs. Für wen ist er interessant?

Auf jeden Fall nicht nur für Leute, die sich beruflich auf die freie Wildbahn begeben wollen. Es gibt ja auch "Intrapreneurs" - Menschen also, die unternehmerische Ideen innerhalb ihrer Firma umsetzen wollen oder sich zum Beispiel für ihr Projekt freistellen lassen. Man darf nicht vergessen: Auch Unternehmen haben unter Umständen ein Interesse daran, wenn Angestellte sich solche Qualifikationen aneignen.

Und was haben die Gründer selbst davon? Warum sollte man heutzutage Entrepreneurship erlernen?

Ich würde da mal an den blanken Egoismus appellieren. Heute sind alle Unternehmen und Märkte einer Transformation unterworfen. Die schiere Power der digitalen Technologien beschleunigt alles immer weiter. Und in dieser Situation werden nur diejenigen erfolgreich sein, die in der Lage sind, schnell und beherzt Chancen zu ergreifen - für sich selbst oder innerhalb ihres Unternehmens.

Es ist also eine Karrierefähigkeit, die man sich jetzt aneignen kann. Und das Tolle ist: Das macht unglaublich viel Spaß. Es ist ja hochbefriedigend, wenn man zusammen mit begeisterungsfähigen Menschen Projekte umsetzt. Gemeinsam was machen, anpacken, Neues erschaffen - sich dafür die Fertigkeiten anzueignen, ist ein super Investment in die Zukunft.

