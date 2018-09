In eigener Sache SPIEGEL AKADEMIE startet ersten Bachelor-Studiengang

Business Intelligence, Change Management, Professional Communication - seit Januar 2018 bietet die SPIEGEL AKADEMIE zertifizierte Hochschulkurse zu Themen der digitalen Arbeitswelt. Ab November erweitern wir dieses Angebot um einen kompletten Studiengang: In "Betriebswirtschaft und Digitalisierung" erhalten Sie das nötige Know-how, um Managementaufgaben sicher und innovativ zu lösen und die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen mitzugestalten.

Mit einem erfolgreichen Hochschulabschluss dieses Studiums steigern Sie Ihre Karrierechancen in vielen zukunftsträchtigen Branchen und Berufsfeldern.

Die Studieninhalte

Im Studiengang "Betriebswirtschaft und Digitalisierung" lernen Sie, Unternehmen operativ und strategisch sicher durch die Untiefen der Digitalisierung zu steuern.

Dabei liegt der Fokus erstens auf der Vermittlung betriebswirtschaftlichen Grundwissens: Sie erfahren alles über die Hintergründe von Investitions- und Finanzierungsentscheidungen und lernen, ökonomische Ziele intelligent zu formulieren und deren Einhaltung zu überwachen. Neben theoretischem Expertenwissen vermittelt das Studium berufspraktische Fertigkeiten wie Selbstmanagement und Präsentationstechniken.

Den zweiten Schwerpunkt bildet der Themenkomplex "Digitalisierung". Hier setzen Sie sich mit digitalen Geschäftsmodellen auseinander und lernen, wie sich das Prozess- und Produktionsmanagement in modernen Unternehmen verändert. Des Weiteren erhalten Sie Einblicke in Themenfelder, welche die Wirtschaft in den nächsten Jahren beschäftigen werden: neben Big Data, Digital Services und dem Internet der Dinge wird dabei auch die Industrie 4.0 eine große Rolle spielen. Praktische Grundkenntnisse im Programmieren erlauben es Ihnen letztlich, die Digitalisierung aus der Innenperspektive zu verstehen.

Als Bonus erhalten Sie die Möglichkeit, das SPIEGEL-AKADEMIE-Zertifikat "Design Thinking und Innovationsmanagement" kostenlos und ohne Prüfungsverpflichtung abzuschließen.

Das Studium

Die SPIEGEL AKADEMIE ist ein gemeinsames Angebot der SPIEGEL-Gruppe und der SRH Fernhochschule. Damit profitieren Sie von der 20-jährigen Onlineerfahrung eines der renommiertesten Anbieter von Fernstudiengängen. Vor allem aber wird Ihr Studium bereichert durch das unschätzbare Praxiswissen der SPIEGEL-Experten, die in Video-Tutorials Einblicke in ihren Arbeitsalltag und die wichtigen Themen der Digitalisierung bieten. Zum Beispiel:

Stefan Schultz und Benjamin Bidder aus der SPIEGEL ONLINE Wirtschaftsredaktion sprechen über Industrie 4.0 und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.

Christoph Hauschild, Leiter im Vertrieb, gibt Einblicke in die digitale Transformation und neue Geschäftsmodelle.

Silvia Lüders, Product Owner bei SPIEGEL ONLINE, gibt ein Video-Tutorial zur Anwendung von agilen Methoden im IT-Management.

Michael Seiwert, Leiter IT-Infrastruktur und Softwareentwicklung beim SPIEGEL, erklärt, wie Big Data im Unternehmen eingesetzt werden kann.

SPIEGEL-Experten betreuen zudem ausgewählte Praxisprojekte und Bachelorarbeiten.

Weitere Vorteile

Ihr Studium beginnt mit einem Besuch im SPIEGEL-Haus und bleibt während der gesamten Dauer eng mit den Angeboten des Verlags verbunden. So können Sie an Exkursionen in die SPIEGEL-Redaktion teilnehmen oder Sie besuchen einige der vielen spannenden Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen.

Und damit Sie für die Dauer Ihres Studiums immer gut informiert sind, erhalten Sie während dieser Zeit das Premium-Abo SPIEGEL+ kostenlos. Darin enthalten sind die digitalen Ausgaben des SPIEGEL, das Daily Update am Abend und exklusive SPIEGEL+ Inhalte.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schreiben Sie sich gleich ein und starten Sie Ihr Studium - wann und wie es Ihnen passt.