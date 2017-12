In eigener Sache Sind Sie fit für die Arbeitswelt von morgen?

Die von der SPIEGEL AKADEMIE angebotenen Kurse beschäftigen sich mit den Fragen, die für Fach- wie Führungskräfte in der modernen, digitalen Arbeitswelt wichtig sind:

Welche Trends und Technologien sind sinnvoll, welche nicht?

Was müssen Player heute schon wissen?

Welche Rolle spielen Mitarbeiter und Unternehmen in der Arbeitswelt der Zukunft?

Und nicht zuletzt: Wie können Sie persönlich von der Digitalisierung profitieren?

Die Akademie

SPIEGEL ONLINE ist die führende Nachrichtenseite im deutschsprachigen Internet. Wir bestehen jeden Tag im digitalen Business und kennen uns mit diesem Thema daher bestens aus. Mit der SRH Fernhochschule haben wir uns einen Partner mit breitem theoretischen Wissen und großer Lehrerfahrung an die Seite geholt. Seit mehr als 20 Jahren hilft die SRH berufstätigen Menschen dabei, den Herausforderungen einer sich stetig verändernden Arbeitswelt gewachsen zu bleiben. Unter diesen Herausforderungen ist die Digitalisierung womöglich die größte, sicher jedoch die faszinierendste.

In der SPIEGEL AKADEMIE verbinden wir nun langjährige Erfahrung, theoretisches Wissen und praktische Expertise zu einem einzigartigen Angebot.

Die Kurse

Bei der SPIEGEL AKADEMIE gibt es keine Teilnahmebeschränkungen. Sie brauchen also zum Beispiel kein Abitur, um mit uns zu studieren. Die Kurse werden jeweils von einem Professor der SRH und einem SPIEGEL-Experten moderiert, der die wissenschaftlichen Inhalte um Themendossiers, Video- und Podcast-Tutorials ergänzt. Ab dem 1. Januar 2018 bietet die SPIEGEL AKADEMIE zunächst drei Kurse an:

•Digital Business Management: Hier lernen Teilnehmer, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln und bereits existierende Unternehmen digital zu erweitern - Pflichtwissen für Fach- und Führungskräfte gleichermaßen (mehr Informationen im Video).

Video SPIEGEL AKADEMIE

•

Projekt- und Change-Management: Die Digitalisierung zwingt Unternehmen, künftig noch schneller auf Trends und sich verändernde Kundenbedürfnisse zu reagieren. Wie man Strukturen effektiv erneuert und neue Akzente gegen mögliche Widerstände durchsetzt, lernen Teilnehmer in diesem Kurs (mehr Informationen im Video).

Video SPIEGEL AKADEMIE

•

Digital Media Management: Nur wer die Geschäftsmodelle der digitalen Medienwelt versteht, kann bestehende Plattformen optimal zum eigenen Vorteil nutzen. Dieser Kurs bietet die Grundvoraussetzungen für die Arbeit mit E-Commerce, Social Media, Robotik und dem Internet der Dinge (mehr Info im Video).

Video SPIEGEL AKADEMIE

Das Fernstudium

Alle drei Kurse lassen sich im Fernstudium absolvieren. Das bedeutet vor allem, dass Sie als Teilnehmer nicht an einen festen Ort gebunden sind: Sie können von zu Hause aus studieren oder auf Reisen. Selbst während eines Auslandsaufenthalts ist die Teilnahme ohne Weiteres möglich.

Als Teilnehmer erhalten Sie Zugang zum SRH E-Campus. Dort finden Sie alle benötigten Studienunterlagen, Übungsaufgaben und eine ausführliche Onlinebibliothek. Außerdem können Sie jederzeit Ihre Professoren konsultieren oder sich mit anderen Studenten in Online-Lerngruppen austauschen. Ergänzt wird dieses reichhaltige Studienangebot durch freiwillige Präsenzveranstaltungen in regionalen Studienzentren und regelmäßige Onlinevorlesungen.

So passt sich das Studium Ihrem Zeitplan flexibel an: Sie können Ihre Kurse beginnen, wann es Ihnen passt, und sich dafür so viel Zeit nehmen, wie Sie möchten. Sie studieren ganz allein nach Ihren eigenen Bedingungen.

Der Abschluss

Das Besondere an diesem Angebot ist jedoch vor allem der Abschluss. Als erste private staatlich anerkannte Fernhochschule Deutschlands bietet die SRH akademisch fundierte und institutionell zertifizierte Kurse. Das bedeutet: Für einen erfolgreich abgeschlossenen Zertifikatskurs erhalten Sie 6 ECTS-Credits, die voll auf ein zukünftiges Studium angerechnet werden können.

Neugierig geworden?