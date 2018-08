Rapper-Stipendium Stormzy will 320.000 Euro für schwarze Studenten in Cambridge zahlen

Der britische Rapper Stormzy hat ein Stipendium für schwarze Studenten ausgerufen, die an der Eliteuniversität Cambridge studieren möchten. "Glaubt nicht, weil ihr aus einer bestimmten Gegend kommt, dass ihr nicht an einer der besten Bildungseinrichtungen der Welt studieren könnt", sagte der Musiker am Donnerstag dem Sender BBC.

Das Stipendium soll die Aufnahme von mehr schwarzen Studenten an britischen Universitäten fördern. Stormzy, mit bürgerlichem Namen Michael Owuo, will in diesem und im kommenden Jahr die Studiengebühren und den Lebensunterhalt von je zwei erfolgreichen Cambridge-Bewerbern zahlen, die bis zu vier Jahre lang für einen Bachelorabschluss studieren.

Stormzy war bei den Brit Awards im Februar als bester britischer Künstler geehrt worden. Die Stipendien kündigte er an, als er am Donnerstag an seiner früheren Schule in Südlondon eine Rede hielt. Er habe selbst einmal nach Oxford gehen wollen, erzählte Stormzy. Doch dann habe er stattdessen eine Karriere als Musiker eingeschlagen.

Die Hochschule schätzt, dass für Gebühren und Unterhalt zusammen pro Jahr und Student etwa 18.000 Pfund anfallen. Das sind umgerechnet etwas mehr als 20.000 Euro. Insgesamt will Stormzy also umgerechnet bis zu 320.000 Euro für schwarze Bachelorstudenten ausgeben.

Auf ihrer Homepage informierte die Uni prominent über das neue "Stormzy-Stipendium". Interessenten müssen einen Studienplatz in Cambridge vorweisen. Sie können sich bis zum 31. August bei der Hochschule für das Stipendium bewerben. Dort entscheidet dann ein Auswahlgremium, welche beiden Bewerber die Finanzspritze in diesem Jahr bekommen sollen.

"Im vergangenen Jahr kamen 58 schwarze Studenten neu nach Cambridge", schreibt der stellvertretende Rektor Stephen Toope. "Das ist die größte Zahl, die wir je hatten, aber noch nicht annähernd so viele, wie wir gerne hätten."

Die Hochschule hat auch eigene Möglichkeiten, Studenten finanziell zu unterstützen. Trotzdem stehen die britischen Eliteunis Cambridge und Oxford seit Jahren in der Kritik, zu wenige junge Menschen aus sozial benachteiligten Gruppen auszubilden. In Cambridge waren zwischen 2012 und 2016 an einigen Colleges gar keine schwarzen Studenten neu aufgenommen worden.