Streit um Fassade Wie eine Hochschule mit einem Gedicht ringt

Es war als Dankeschön gemeint: Als der Dichter Eugen Gomringer 2011 den Poetik-Preis der Berliner Alice Salomon Hochschule gewann, gab er eines seiner berühmtesten Gedichte für die Südfassade her. Seither ragt es dort in schwarzen Lettern in den Himmel.

Das Werk ist auf Spanisch, stammt aus dem Jahr 1951 und ist schnell übersetzt:

"Alleen

Alleen und Blumen Blumen

Blumen und Frauen Alleen

Alleen und Frauen Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer"

Die damalige Rektorin Theda Borde freute sich über die Geste des inzwischen 92 Jahre alten Gomringers. "Wir sind uns sicher, dass die Strahlkraft des Kunstwerkes weit über unsere Hochschule und den Bezirk Hellersdorf hinausgeht", sagte sie damals.

Das jetzige Rektorat dürfte ein getrübteres Verhältnis zu dem Werk haben. Denn seit der Asta im April 2016 einen offenen Brief an die Hochschulleitung veröffentlichte, ringt die Hochschule um den richtigen Umgang mit dem Gedicht.

"Ein Mann, der auf die Straßen schaut und Blumen und Frauen bewundert. Dieses Gedicht reproduziert nicht nur eine klassische patriarchale Kunsttradition, in der Frauen ausschließlich die schönen Musen sind, die männliche Künstler zu kreativen Taten inspirieren", kritisierte der Asta. "Es erinnert zudem unangenehm an sexuelle Belästigung, der Frauen alltäglich ausgesetzt sind."

Zwei Monate später stellten Studenten im Akademischen Senat einen Antrag, das Gedicht zu übermalen - und die Fassade neu zu gestalten. Daran sollten sich alle Angehörigen der Hochschule beteiligen dürfen.

Der Akademische Senat nahm den Antrag an, doch Rektor Uwe Bettig war dagegen, Gomringers Geschenk zu entfernen. Der Dichter zählt zu den bedeutendsten Autoren der deutschen Gegenwartsliteratur seit den Fünfzigerjahren. Er gilt als Initiator der Konkreten Poesie, bei der es weniger um den Inhalt von Sprache geht und mehr darum, Wörter anschaulich aneinanderzureihen.

"Die Hochschulleitung möchte das Gedicht gern erhalten und durch eine Erweiterung in einen anderen Kontext rücken", sagt Bettig. Denkbar wäre zum Beispiel eine weitere Strophe, fügte eine Sprecherin hinzu. Dafür sei auf der Fassade auch noch Platz.

Noch bis Mitte Oktober läuft die interne Ausschreibung. An der Hochschule in Berlin-Hellersdorf belegen mehr als 2500 Studenten Bachelor- sowie Masterstudiengänge für Soziale Arbeit, den Gesundheitsbereich sowie Erziehung und Bildung. Alle Hochschulangehörigen können Vorschläge einreichen, was mit der Fassade passieren soll.