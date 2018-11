Statistik Studentenrekord an deutschen Hochschulen

Es ist nur ein kleines Plus, aber der Trend ist weiter klar: Jahr für Jahr studieren mehr junge Menschen in Deutschland. Die Zahl der Studenten ist laut Statistischem Bundesamt im Wintersemester 2018/2019 auf 2.867.500 gestiegen. Das sind 22.600 mehr als im Vorjahr, ein Zuwachs von 0,8 Prozent.

Die Statistiker melden schon seit Jahren neue Rekorde. Zum Vergleich: 1996 zählte das Bundesamt nur rund 1,8 Millionen Studenten in Deutschland, im Jahr 2006 waren es knapp unter zwei Millionen.

Allerdings sinkt die Zahl der Studienanfänger: Es kommen also weniger junge Menschen nach, die ein Studium an einer Uni oder Fachhochschule aufnehmen. Im aktuellen Semester waren es 508.800 Erstis. Gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 0,9 Prozent. 2016/2017 stagnierte die Zahl der Studienanfänger bereits. Der Trend kehrt sich also langsam um.

Mehr Studienanfänger an Verwaltungshochschulen und in MINT-Fächern

Am deutlichsten bekommen das die Kunsthochschulen zu spüren. Hier sank die Zahl der Neuen um 2,5 Prozent. An den Universitäten lag der Rückgang bei 1,6 Prozent, an den Fachhochschulen nur bei 0,2 Prozent. Die Verwaltungshochschulen verzeichnen hingegen einen deutlichen Zuwachs von 8,3 Prozent.

Die Statistiker veröffentlichen zudem Zahlen zu vier MINT-Fächern. Demnach steigt die Zahl der Studienanfänger im Bereich Informatik um ein Prozent. Bei den Elektro- und Informationstechniken waren es 3,4 Prozent mehr, bei den Bauingenieuren 1,3 Prozent. Das Fach Maschinenbau/Verfahrenstechnik verzeichnet hingegen einen Rückgang um 1,5 Prozent.

Die Bundesländer haben unterschiedlich hohe Gewinne und Verluste. Den größten Zuwachs gab es demnach in Schleswig-Holstein. Hier studierten 3,4 Prozent mehr Menschen als im Vorjahr. Berlin, Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben jeweils ein Plus von mindestens einem Prozent.

Am deutlichsten gesunken ist die Zahl der Studenten hingegen in Mecklenburg-Vorpommern, und zwar um 1,9 Prozent. Auch Thüringen verzeichnet ein Minus von 0,7 Prozent. In Bremen, Brandenburg, Baden-Württemberg und Thüringen fällt der Verlust mit Minus 0,1 bis Minus 0,3 Prozent geringer aus.