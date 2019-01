CHE-Studie In diesen Städten wohnen Studenten besonders gern bei ihren Eltern

Keine Lust auf hohe Mieten, selber kochen oder Wäsche waschen? Warum dann nicht gleich bei den Eltern bleiben, wenn man an die Uni geht? Laut einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) wohnen immer mehr Studierende bei ihren Eltern.

Demnach lebt rund ein Viertel aller Studierenden (25,2 Prozent) im elterlichen Zuhause. Im Jahr 2003 lag der Anteil noch bei 22,4 Prozent. Allerdings gibt es große Unterschiede, was die Regionen und Fächer betrifft. So leben Studenten am häufigsten in den Städten Brühl und Wetzlar bei ihren Eltern. Dort sind es jeweils mehr als zwei Drittel.

Die drei Orte mit dem höchsten Anteil bei den Eltern wohnender Studierende, also Brühl, Wetzlar und Neunkirchen, haben gemeinsam, dass man dort vor allem wirtschaftliche sowie ingenieurwissenschaftliche Fächer studieren kann. Demnach scheinen Wirtschaftswissenschaftler und Ingenieure, die in kleineren Städten studieren, besonders gern bei ihren Eltern zu wohnen.

Vom wem stammt die Studie? Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) hat die Studie realisiert. Dafür wurden Fragebögen von rund 133.000 Studenten ausgewertet. Welche Studenten wurden befragt? Es handelt sich um Studierende in Studiengängen an Universitäten und Fachhochschulen aus dem knapp 40 Fächer umfassenden Fächerspektrum des CHE Hochschulrankings. Befragt wurden Studenten ab dem 3. Fachsemester bis zum 7. Fachsemester. Aus welchem Zeitraum stammen die Daten? Die Angaben der Studierenden zum Jahr 2003 stammen aus den Studierendenbefragung im Wintersemester 2001/02 sowie Wintersemester 2002/03, für das Jahr 2018 aus dem Wintersemester 2016/17 sowie Wintersemester 2017/18.

Außerdem wohnen immer mehr junge Menschen in Wohngemeinschaften. In den vergangenen 15 Jahren stieg der Anteil von 21,9 Prozent auf 30,8 Prozent.

Zugleich können sich immer weniger Studierende eine eigene Wohnung leisten. Waren das im Jahr 2003 noch 35,8 Prozent, sank der Anteil auf 26,9 Prozent.

Studentisches Wohnen im Zeitvergleich Wohnform 2003, Anteil ( in %) 2018, Anteil (in %) Eltern 22,4 25,2 Privat 35,8 26,9 Wohnheim 14,7 13,9 WG 21,9 30,8 Eigentumswohnung 2,9 1,7 Untermiete 2,2 1,5 Fallzahlen 60.253 72.503 Quelle: Gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung

In Orten wie Riedlingen (Baden-Württemberg), Neubrandenburg und Oestrich-Winkel (Hessen) wohnen Studierende indes besonders häufig in eigenen Wohnungen - und zwar mehr als die Hälfte.

Auch die Entfernung zum Hochschulort spielt bei der Entscheidung, wo Studenten wohnen wollen, einen Rolle. Nur acht Prozent aller Studierenden wohnen am Hochschulort selbst noch bei ihren Eltern. Dafür leben dort 41 Prozent in einer WG.

Liegt der Wohnort bis zu 50 Kilometer vom Hochschulort entfernt, sieht es schon anders aus. In diesem Falle leben rund zwei Drittel aller Befragten bei ihren Eltern und nur jeder zehnte entscheidet sich für eine Wohngemeinschaft.

Wo die meisten Studierenden bei den Eltern wohnen Ort Einwohnerzahl Bei den Eltern (%) Fallzahl Brühl 44.768 67,9 143 Wetzlar 51.649 66,7 78 Neunkirchen 46.369 64,4 51 Weiden 42.055 64,3 134 Minden 81.598 58,0 60 Saarbrücken 178.151 58,0 1014 Aschaffenburg 68.986 57,6 181 Bad Homburg 53.244 57,1 152 Meschede 30.119 56,5 92 Ansbach 41.159 54,2 211 Quelle: Gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung

Dass immer mehr Studierende bei den Eltern oder in WGs leben, könnte durch den angespannten Wohnungsmarkt begründet sein. Seit Jahren steigen vor allem die Mieten in Großstädten, zugleich gibt es immer mehr Menschen, die sich nach dem Abitur für ein Studium entscheiden. Zurzeit sind knapp 2,9 Millionen Studenten an den Hochschulen in Deutschland eingeschrieben.

Laut der CHE-Studie ist zudem das Alter der Studierenden von 22,1 Jahren (2003) auf 19,7 Jahren (2018) gesunken. Auch dies könnte ein Grund sein, warum Studenten eher dazu bereit sind, bei ihren Eltern zu wohnen.