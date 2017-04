Studentin mit Selbstzweifeln Seit dem Tod meines Vaters gelingt mir nichts mehr

Getty Images/Hero Images

Wir suchen Studenten und U-30-Jährige, die Leserartikel für SPIEGEL ONLINE schreiben möchten: Über Schönes und Schlimmes im Studium, in der WG, in der Liebe, in der Familie, im Job. Über ihre Hoffnungen, Enttäuschungen, Ängste. Wir freuen uns über Ideen, kurze Texte oder Exposés (mit einer Einsendung erklären Sie sich mit einer anonymen Veröffentlichung auf SPIEGEL ONLINE und sämtlichen anderen Medien der SPIEGEL-Gruppe einverstanden).