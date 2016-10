Studenten Wer hat die größte Chance auf ein Stipendium?

Männer haben etwas größere Chancen auf ein Stipendium als Frauen - trotz schlechterer Noten. Das hat eine Studie der Initiative für transparente Studienförderung (ItS) und der Stiftung Mercator ergeben, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Dazu befragten die Forscher über eine Online-Plattform deutschlandweit knapp 28.000 Abiturienten und Studenten.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Geschlecht: Von 100 Stipendiaten sind 52 Männer und 48 Frauen. Von den männlichen Studenten, die sich um ein Stipendium bewerben, erhalten knapp 37 Prozent eine Zusage. Von den weiblichen Studenten sind es rund 35 Prozent. Dabei hatten die Männer mit 2,05 einen leicht schlechteren Notenschnitt als die Frauen mit 1,91.

Bildungsgrad: Die Forscher untersuchten außerdem den familiären Hintergrund der Stipendiaten. In der Gruppe der Studenten mit einer "hohen Bildungsherkunft", also etwa aus Akademikerfamilien, bekommt demnach rund jeder vierte Student ein Stipendium. Bei Studenten mit einer "niedrigen Bildungsherkunft" ist es jeder fünfte.

Migrationshintergrund: Bei Studenten, die einen Migrationshintergrund haben, liegt der Anteil der Stipendiaten bei knapp 20 Prozent, bei Studenten ohne Migrationshintergrund bei 22,4 Prozent.

Die Forscher stellten damit insgesamt fest, dass männliche, deutsche Bewerber mit Akademikereltern etwas höhere Chancen auf ein Stipendium haben als andere. Den Zahlen zufolge sind die Unterschiede aber nicht eklatant.

Größere Chancen bei kleineren Stiftungen

Von allen Bewerbern, die sich um mindestens ein Stipendium beworben haben, bekommt mehr als jeder Dritte eine Zusage. Je nach Institution sind die Erfolgsaussichten aber verschieden: Wer sich bei einer kleineren Stiftung bewirbt, hat der Studie zufolge drei Mal so hohe Chancen ein Stipendium zu bekommen wie bei einem der größeren Begabtenförderungswerke.

Noch höher ist die Erfolgsquote bei der Bewerbung um ein Auslandsstipendium, heißt es in dem Bericht. So erhält mehr als die Hälfte aller Studenten, die sich bei Erasmus beworben haben, die Förderung. Beim Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) sind es knapp 40 Prozent.

Hier findet fast jeder Student sein Stipendium DPA

Wer sich nicht bewirbt, hat schon verloren.

Für die Studie hatte die ItS deutschlandweit insgesamt 2.463 Abiturienten und 25.121 Studenten im Alter von 18 bis 32 Jahren über Online-Fragebögen befragt, die sich seit 2014 auf der Plattform mystipendium.de registriert hatten. Die Untersuchung war in dem Sinne nicht repräsentativ, weil sich generell an Stipendien interessierte Menschen äußerten.