"40 Stunden Arbeit und vier Module pro Woche - es ist hart", sagt Nicole Roth. Vor Kurzem hat die Studentin ihr zweites Semester an der Fachhochschule (FH) Dortmund begonnen. Eigentlich wollte sie neben ihrem Vollzeitjob weniger Kurse belegen. "Aber ich bin auf den Geschmack gekommen - und will es jetzt schneller durchziehen", sagt Roth und lacht.

Deshalb verbringt sie in diesem Semester rund zwölf Stunden pro Woche in Hörsälen. Die 48-Jährige ist eine ungewöhnliche Studentin - denn Roth hat nie das Abitur abgelegt. Damit gehört sie zu einer schnell wachsenden Gruppe. Die Zahl der Studierenden ohne Abitur hat 2017 laut einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) ein Rekordhoch von 60.000 erreicht.

Schulabbruch nach der elften Klasse, dann der Auszug aus dem Elternhaus - Roth machte zunächst eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau, um früh auf eigenen Beinen zu stehen. "Ich habe es aber immer bereut, damals nicht studiert zu haben", sagt sie heute. Ganz wollte sie vom Gedanken eines Studiums nie lassen, "aber ich fand immer wieder Gründe, es nicht zu machen". Mit Ende 20 wurde sie Mutter. Nie reichte das Geld für ein Studium, nie die Zeit. "Und so vergingen dann 30 Jahre."

Roth arbeitete in ihrem erlernten Beruf, ging mehrfach ins Ausland. Zwischenzeitlich war sie Verwaltungsangestellte an der Technischen Universität Kaiserslautern. Als ihr Sohn vor einigen Jahren schließlich sein Abitur machte und auszog, nahm sie erneut eine Stelle an einer Hochschule an - diesmal in Dortmund.

Doch für den nächsten Karriereschritt brauchte sie einen Studienabschluss. Roth schrieb sich für den Bachelor im Fach Wirtschaftsinformatik ein - und hat nun gute Aussichten auf eine Beförderung an ihrer Arbeitsstelle, dem Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten der FH Dortmund. Möglich machte das ihr beruflicher Werdegang.

"Berufliche Ziele so vielfältig wie die Lebenswege"

Wer in Deutschland eine Berufsausbildung und mehrere Jahre Arbeitserfahrung hat, ist unter bestimmten Voraussetzungen zur Aufnahme eines Studiums berechtigt. Ein Meistertitel entspricht sogar vielerorts einer Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung, also dem Abitur. Die genauen Regeln sind von Bundesland zu Bundesland und mitunter auch je nach Hochschule unterschiedlich.

Den höchsten Anteil von Studierenden ohne Abitur hat Hamburg mit fünf Prozent. Die dortige Universität ist ein Sonderfall: Im Bachelor-Studiengang Sozialökonomie sind 40 Prozent der Plätze für Studierende ohne Abitur reserviert.

"Die beruflichen Ziele unserer Studierenden sind so vielfältig wie ihre Lebenswege", argumentiert die Uni Hamburg auf ihrer Website. "Wir denken, dass Erfahrungen aus der Berufswelt oder aus Pflege- und Erziehungszeiten genauso für ein Studium qualifizieren können wie ein Schulabschluss."

Durchschnittsalter 30 Jahre

In Nordrhein-Westfalen müssen "fachfremde" Studieninteressenten mit beruflicher Qualifikation zunächst eine Zugangsprüfung bestehen - so auch Nicole Roth im vergangenen Jahr. Julia Klein bereitet beruflich Qualifizierte wie sie mit dem "TalentKolleg Ruhr" auf den Test vor.

Im Rahmen des Projekts bieten die FH Dortmund, die Universität Duisburg-Essen und die Westfälische Hochschule gemeinsam kostenlose Online-Kurse an, an zwei Abenden die Woche schalten sich die Interessenten für etwa 90 Minuten zu. Diese Unterstützung hilft vielen der zukünftigen Studierenden.

"Das Problem ist, dass die Teilnehmer schon lange aus der Schule raus sind. Das Durchschnittsalter meines aktuellen Kurses liegt bei 30 Jahren", sagt Klein. Für die Prüfung üben die Teilnehmer daher Deutsch, Mathe und Englisch - "etwa auf dem Niveau des Fachabiturs", so Klein. Das zu wagen, kostet ihrer Erfahrung nach aber einiges an Überwindung: "Es ist ein Schritt aus der gewohnten Umgebung heraus, aus dem Geldverdienen."

Außer man macht es wie Nicole Roth. Dank Gleitzeit kann sie weiter als Assistentin der Geschäftsführung arbeiten. Zudem profitiert sie von praktischen Erfahrungen aus der Tourismusbranche: Das Modul Datenbanken in diesem Semester fällt ihr bislang leicht.