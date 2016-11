Südkorea Ausnahmezustand - wegen Uniprüfungen

Einmal im Jahr ist es soweit. Da treten in Südkorea alle Schüler von Abschlussklassen und Wiederholer gleichzeitig zur Hochschul-Aufnahmeprüfung an. 606.000 Schüler waren es an diesem Donnerstag. Wie ihr Leben künftig weitergeht, hängt oft maßgeblich von diesen Tests zur "Feststellung der Lernfähigkeit" ab - und deshalb nimmt das ganze Land besondere Rücksicht.

Damit die Prüflinge pünktlich zum Test erscheinen und freie Fahrt haben, öffneten am Donnerstag Behörden, größere Unternehmen und sogar die Börse in der Stadt Seoul eine Stunde später. Um die Schüler dann nicht bei den Tests zu stören, mussten Fahrzeuge in der Nähe der Prüfungsorte ihre Geschwindigkeit reduzieren und durften nicht hupen.

Während der Englisch-Hörtests bestand für 25 Minuten ein Start- und Landeverbot für Flugzeuge. Und um auch während der anderen Prüfungen übermäßigen Lärm zu vermeiden, wurden rund um die Prüfungszentren Bauarbeiten untersagt und Fahrverbote für große Lastwagen ausgesprochen.

Erfolgsdruck: Chancen für Job und Heirat

Die Prüflinge wurden vom Morgen bis zum frühen Abend im Multiple-Choice-Verfahren getestet. Der Erfolg ist die Voraussetzung für ein Studium an einer renommierten Universität. In Südkorea bestimmt ein solcher Platz nicht nur maßgeblich die Karriere, sondern auch die Heiratschancen.

Die Prüfungen werden damit zum zentralen Ereignis für ganze Familien. Südkoreanische Sender zeigten, wie sich Eltern vor den Prüfungen tränenreich von ihren Kindern verabschiedeten und jüngere Schüler den Prüflingen zujubelten. Viele Eltern gingen in Tempel und Kirchen, um für gute Ergebnisse zu beten. Mönche und Pfarrer hielten aus diesem Anlass spezielle Gottesdienste ab.

Südkoreanische Jugendliche bereiten sich jahrelang auf die Aufnahmeprüfungen an den Unis vor und geraten dabei oft unter extremen Leistungsdruck. Oft ist die Rede von einer "Prüfungshölle". Vor zwei Jahren ergab eine Umfrage des Gesundheitsministeriums, dass unter 30 Industriestaaten Schüler in Südkorea die unglücklichsten sind. Bildungsdruck wurde als Hauptgrund für die Unzufriedenheit genannt.

Der Prüfungsdruck in Südkorea ist sogar so groß, dass er als Grund für Depressionen und Suizide unter Jugendlichen kritisiert wird. Die Suizidrate von Jugendlichen in Südkorea zählen zu den höchsten der Welt.