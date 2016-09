Studenten beim Testflug Nicht schlimm, wenn einer kotzt

Was passiert mit der Currywurst? Jetzt, wo der Pilot Marc Puskeiler in eineinhalb Kilometern Höhe das Gas wegnimmt, kommt gleich der Moment der Wahrheit. Und die Frage nach dem Verbleib des Mittagessens. Mit der Cessna 208B Grand Caravan, in der wir gerade sitzen, wird etwas passieren, das kein Passagier eines normalen Fluges erleben möchte:

Die Luft, die die Flügel umströmt und für den Auftrieb sorgt, wird abreißen. Dann wird die von einem 675-PS-Motor angetriebene Propellermaschine seitlich abkippen - und in Richtung Boden sausen.

Puskeiler hatte uns gewarnt, alle sitzen freiwillig in der Cessna. Jetzt zieht er die Nase seines Fliegers weiter und weiter nach oben. Nur der stahlblaue Himmel ist noch durch die Frontscheibe zu sehen. Ein kurzer, schriller Ton im Cockpit ertönt. Er warnt vor dem, was gleich kommen wird und in der Pilotensprache "stall" heißt. Englisch ausgesprochen übrigens, nicht wie das Ding, in dem Tiere wohnen.

Ein kurzes Rütteln geht durch die Cessna, dann taucht sie ab. Die eben noch so aufgeräumt wirkende niedersächsische Landschaft unter uns, Felder in verschiedenen Grün- und Brauntönen, gepflegte Dörfer, in der Ferne die Häuser und Fabrikgebäude von Wolfsburg - all das kommt schnell näher. Currywurst, drinbleiben bitte!

Mit uns sind an diesem spätsommerlichen Nachmittag vier Studenten der Luft- und Raumfahrttechnik an Bord. Sie nehmen gerade an einer Summerschool des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig teil - und erleben jetzt, wie sich ihr Flieger schon nach kurzer Zeit wieder fängt. Genau diesen Effekt wollen Puskeiler und sein Kollege vorn im Cockpit, Thomas van Marwick, den Passagieren vorführen. Das Flugzeug ist aerodynamisch stabil - alles, wie es soll.

Einer der jungen Männer in der Cessna ist Florian Wachter von der TU München. Sein weißes T-Shirt zieren ein Kampfflugzeug und der Schriftzug "Time to leave", Zeit abzuhauen. Wachter liebt die Fliegerei, genauso wie seine Kollegen an Bord. Wenn er nicht selbst in einer Cessna sitzt, verbringt er viel Zeit in den Flugsimulatoren an der Uni, wo er sich um eine Doktorandenstelle bewerben will.

Und doch, dieser Tag in der DLR-Maschine ist etwas Besonderes für ihn. "Nach fünf Jahren Studium, das ist schon nicht so leicht, wenn man die ganze Zeit nur Formeln vor sich hat und Integrale löst und vor dem Computer sitzt den ganzen Tag", sagt er nach der Landung.

Die jeweils einstündigen Testflüge seien eine "nette Abwechslung" - weil man "auch mal in echt" fühlen könne, was all die Formeln, die aerodynamischen Parameter für Auswirkungen hätten.

"Da ist nichts Ehrenrühriges dran"

Vor und nach jedem Manöver notieren Wachter und seine Kollegen die wichtigsten Flugdaten der Cessna. Dafür haben sie ein Klemmbrett vor sich auf dem Schoß. Geschwindigkeit, Höhe, Bezinverbrauch, Steig- beziehungsweise Sinkrate - all das vermerken sie.

Die Anweisungen dazu kommen über Kopfhörer von dem Flugversuchsingenieur Sebastian Burwitz. Er war es auch, der die vier Studenten vor dem Flug auf den Ablauf eingestimmt hatte. Neben dem Messprogramm der wichtigste Punkt: die Kotztüten. Pro Passagier sind drei in der jeweiligen Sitztasche deponiert. "Ich bitte euch, die auch zu benutzen, da ist nichts Ehrenrühriges dran. Das ist fast allen schon passiert", hatte Burwitz gesagt.

Doch Wachter und seine Kollegen Tim Fricke, Ralf Königsberger und Stefan Koch überstehen die Flugmanöver des Nachmittags gut. Genau genommen, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. "Ich muss zugeben, dass ich solche Flugtests schon öfter hinter mich gebracht habe", erklärt Wachter seine Gelassenheit. Und der "stall"? "Ja natürlich, bei einem Airliner sollte so etwas natürlich nicht passieren."

Theorie trifft Praxis

Aber insgesamt: Große Ruhe - zumindest solange man nicht in den Konferenzraum kommt, in dem alle 32 Teilnehmer der Sommerschule ihre Daten gemeinsam auswerten. Fünf der neun deutschen Unis, die Luft- und Raumfahrttechniker ausbilden, sind hier vertreten. Es wird konzentriert gearbeitet.

"Die Studenten lernen viele Mosaiksteine in ihren Vorlesungen", sagt Oliver Brieger, der beim DLR den Flugforschungsbetrieb leitet und gleichzeitig an der TU Berlin die Vorlesung zu Experimenteller Flugmechanik gibt. "Im Flugversuch fügen die sich zu einem Gesamtbild zusammen."

Wobei: Einige der Teilnehmer sind schon ziemlich gut im Geschäft. Wie Ralf Königsberger, der an diesem Nachmittag auch mitgeflogen ist. Er jobbt bereits jetzt als Werkstudent beim Flugzeugunternehmen Dornier Sea Wings, das Wasserflugzeuge herstellt. In drei Wochen, sagt er, unterschreibe er dort auch einen Arbeitsvertrag.

"Wir wollen hier Leute mit ähnlichen Interessen zusammenbringen", sagt DLR-Mann Brieger über die Sommerschule. "Die Luftfahrtbranche ist nicht riesig groß, man sieht sich wieder." Das vielleicht einzige Manko bei der ersten Auflage: Es sind keine Frauen an Bord.