Texas 14-Jähriger erreicht Uni-Abschluss

14 Jahre alt - und schon fertig mit dem Studium: Ein Junge aus dem US-Bundesstaat Texas erhält am Wochenende sein College-Diplom. Carson Huey-You ist nach Angaben der Texas Christian University (TCU) der jüngste Student, der je an der Hochschule einen Abschluss gemacht hat.

"Er hatte eine rasche Auffassungsgabe", sagte Mutter Claretta Kimp in einem Video, das die Hochschule veröffentlichte. Mit drei wurde ihr Sohn bereits von ihr zu Hause unterrichtet, mit zehn machte er seinen Highschool-Abschluss, ein Jahr später wurde er an der TCU angenommen. "Ich war aufgeregter, ihn mit fünf in die achte Klasse zu lassen, als mit elf auf den Campus", sagte sie.

"Am ersten Tag war ich sehr nervös, ich kam von einer kleinen Privatschule auf diesen großen Campus", erinnert sich Carson in dem Video. Vier Jahre später erhält er nun einen Bachelor in Physik - mit den Nebenfächern Chinesisch und Mathematik.

Die Familie hat noch mehr Grund zu feiern: Am Freitag erhielt Carsons jüngerer Bruder Cannan laut einem Bericht der "Washington Post" auch sein Highschool-Zeugnis - im Alter von elf Jahren. "Ja, die beiden sind schlau", sagte die Mutter dem Blatt, "aber das ist nur ein kleiner Teil dessen, was sie ausmacht."

Auf die Frage, was sie einmal werden wollen, haben beide eine klare Antwort: Carson sagte der "Post", er wolle nun einen Doktortitel machen. Cannan möchte Astronaut werden.