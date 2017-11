Lebensgefährliche Aufnahmerituale US-Uni verbietet Bruderschaften

Die Texas State University hat alle Aktivitäten von Bruderschaften und Studentenverbindungen bis auf Weiteres verboten. Damit reagiert die Universität auf den Tod eines Mitglieds der Vereinigung Phi Kappa Psi, wie die "New York Times" berichtet. Zuvor hatte es auch an anderen US-Universitäten ähnliche Todesfälle gegeben.

Studentenverbindungen haben in den USA Tradition. Sie benennen sich häufig nach Buchstaben des griechischen Alphabets und sind bekannt für gefährliche Partyexzesse und erniedrigende Aufnahmerituale.

Die Präsidentin der Universität, Denise M. Trauth, erklärte, den Verbindungen werde bis auf Weiteres verboten, Rituale für neue Mitglieder oder sonstige Treffen abzuhalten. Die Vizepräsidentin für Studentenangelegenheiten, Joanne Smith, werde die Überprüfung beaufsichtigen und Empfehlungen für die Wiedereinführung von Bruderschaften vorlegen, die mit den Grundwerten des Staates Texas vereinbar seien.

Phi Kappa Psi

Der Student Matthew Ellis hatte am Sonntagabend an einem Treffen der Studentenverbindung Phi Kappa Psi teilgenommen und war am Montag in einem Apartmentkomplex außerhalb des Campus bewusstlos aufgefunden worden. Ärzte konnten nur noch den Tod des 20-Jährigen feststellen. Ellis studierte Wirtschaft im zweiten Semester und war Mitglied auf Probe in der Studentenverbindung.

Die Polizei teilte mit, Alkohol könne bei der Todesursache eine Rolle gespielt haben. Die toxikologischen Untersuchungen könnten jedoch bis zu zwei Monate andauern. Die Mitglieder von Phi Kappa Psi in Texas wollten sich nicht zu den Vorkommnissen äußern.

Die nationale Organisation von Phi Kappa Psi teilte mit, die Unterabteilung in Texas sei bereits in der vergangenen Woche aus anderen Gründen ausgeschlossen worden. Die Suspendierung werde fortdauern, bis die Untersuchungen zum Tod des Studenten abgeschlossen sind. Welche Gründe überhaupt erst zu dem Ausschluss geführt hatten, ließ die nationale Organisation offen. Phi Kappa Psi teilte mit, eng mit den Behörden zusammenarbeiten zu wollen.

18-Jähriger in Louisiana stirbt - 4,96 Promille Blutalkoholwert

Die Vorkommnisse an der Universität in Texas sind kein Einzelfall. Anfang November war ein 20-jähriger Student in Florida nach einer Bruderschaftsfeier von Pi Kappa Phi tot aufgefunden worden. Auch dort hatte die Universität Aktivitäten von Studentenverbindungen verboten.

An der Louisiana State University wurden im Oktober zehn derzeitige und ehemalige Studenten verhaftet. Sie sollen mitschuldig am Tod eines 18-Jährigen sein, der nach einem umstrittenen Aufnahmeritual an einer Alkoholvergiftung starb. Er hatte einen Blutalkoholwert von 4,96 Promille - ein ungewöhnlich hoher Wert. Die meisten Menschen werden bei zwei Promille ohnmächtig, vier Promille können zum Tod führen.

18 Drinks in zwei Stunden

In Pennsylvania starb ein 19-Jähriger nach einer Verbindungsparty von Beta Theta Pi. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass ihm innerhalb von zwei Stunden 18 alkoholische Getränke verabreicht worden waren. Auf einem Video ist zu sehen, wie er wiederholt eine Treppe hinunterfällt, was zu einem Schädelbruch und einer Milzruptur führte. Bisher sind bereits 28 Studenten wegen des Vorfalls festgenommen worden.

AP Eltern des in Pennsylvania verstorbenen Studenten mit Staatsanwältin

Laut dem Nationalen Institut für Alkoholmissbrauch sterben jedes Jahr mehr als 1800 College-Studenten zwischen 18 und 24 Jahren an den Folgen von Alkoholkonsum. Dazu gehören auch Autounfälle, die mit Alkoholmissbrauch in Verbindung stehen.