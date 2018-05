Medizinstudenten in Thailand: Körperspender, wir danken dir

In Plastikfolien verpackte Leichen, davor kniende Studenten mit Blumengirlanden: An der Chulalongkorn-Universität in Bangkok haben sich angehende Mediziner unter der Anleitung eines Priesters bei den Verstorbenen bedankt, die mit der Überlassung ihrer Leichen die Präparierkurse an der Universität ermöglicht haben.

"Ich kenne die Leute nicht wirklich, aber für mich stehen wir uns nahe... wir haben viel Zeit miteinander verbracht", sagte die 21-jährige Paspimol Kositchaiwat, die im zweiten Jahr Medizin studiert.

Eine rituelle Ehrung von Leichen, die zu Forschungszwecken genutzt wurden, ist an Universitäten in Thailand üblich. Bei den Zeremonien werden buddhistische mit hinduistischen Riten kombiniert. Hier sind die Bilder: