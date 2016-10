Kampf gegen Studienabbruch Bayern will Zwangsberatung für alle Studenten einführen

Zur Person picture alliance / dpa Wolfgang A. Herrmann ist seit 1995 Präsident der TU München. Die Exzellenz-Universität hat 39.000 Studierende in 160 Studiengängen.

SPIEGEL ONLINE: In Bayern wird über einen Gesetzentwurf debattiert, der den Unis das Recht geben soll, Bewerber vor Studienbeginn verpflichtend zu einer Beratung zu schicken. Ist das die Lösung gegen die hohe Abbrecherquote?

Herrmann: Das ist ein kleiner Beitrag dazu. Allein schon dadurch, dass man Bewerber, die nicht zu Beratungsgesprächen kommen, abweisen kann. Das gab es bisher nicht. Aber letztlich ist der Beratungspassus im Gesetz nur eine Notlösung. Denn wenn wir vom Studium abraten, kann der Bewerber sagen: "Du kannst mich mal, ich versuche es trotzdem." Wenn die Beratung wirkungslos ist, ist das für Dozenten, Professoren und Mitarbeiter demotivierend.

Und ohne zusätzliche Ressourcen für die Universitäten ist die Frage, ob sie die Möglichkeit überhaupt einführen. An der TU München gibt es allerdings schon ein großes Beratungsangebot. Wir haben allein dafür 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

SPIEGEL ONLINE: Und nützt Beratung gegen Studienabbruch?

Herrmann: Die Beratungen tragen dazu bei, dass sich potenzielle Studierende für die betreffende Hochschule interessieren und ihre oft diffusen Vorstellungen vom Studium wenigstens teilweise klären können. Aber wir wissen nicht, warum sie sich dann für oder gegen ein Studium bei uns entscheiden und wo sie dann stattdessen hingehen. Auch zu den Abbrechern ist die Buchführung der Unis sehr schlecht.

SPIEGEL ONLINE: Es gibt schon Eignungsfeststellungsverfahren, die Studierende davor bewahren sollen, das Studium abzubrechen. Besteht überhaupt Handlungsbedarf?

Herrmann: Die Eignungsfeststellungsverfahren halte ich für den Königsweg. Wir haben das Verfahren vor fast 20 Jahren eingeführt. Heute unterziehen wir 20 von 43 Bachelorstudiengängen dieser Eignungsfeststellung. Es hat dazu geführt, dass die Abbrecherquoten in kurzer Zeit erheblich reduziert wurden, weil wir eine ganz andere Studiendynamik bei den aufgenommenen Studenten hatten.

SPIEGEL ONLINE: Was heißt das im Vergleich?

Bei den Bachelorstudiengängen mit Eignungsfeststellung gibt es bei uns im Laufe des Studiums 20 Prozent Exmatrikulationen, bei den Universitäten, die das nicht machen, mehr als 30 Prozent. In Mathematik verlassen uns 19 Prozent, an den deutschen Unis gibt es 47 Prozent Abbrecher. Dabei sind in unseren Zahlen sogar noch diejenigen eingerechnet, die gar nicht abbrechen, sondern in ihrem Fach nur die Universität wechseln.

Wer die Grundlagenprüfung nicht schafft, ist raus

SPIEGEL ONLINE: Und warum schlagen Sie den Königsweg nicht komplett ein?

Herrmann: Das Verfahren ist sehr schwer handhabbar, seit es in Bayern gesetzlich geregelt ist. Als wir noch allein auf weiter Flur waren und durch eine sogenannte Experimentierklausel nach unseren Vorstellungen die Eignungsfeststellung machen konnten, mussten wir nicht vor Beginn festlegen, welche Noten die Bewerber haben müssen, um zum Gespräch eingeladen zu werden. Inzwischen aber schon. Das kann dazu führen, dass wir Tausende Bewerbungsgespräche führen müssen.

SPIEGEL ONLINE: Das klingt unbeherrschbar.

Wenn die Kapazitäten nahezu erschöpft sind, muss man eben Prioritäten setzen. Die Fakultät für Elektrotechnik bei uns sagt: Wir nehmen alle an und nach einem Jahr machen wir die Grundlagen- und Orientierungsprüfung und wer die nicht schafft, ist raus. Das ist weniger Aufwand, das ist rechtssicher.

Aber ich halte das nicht für den besten Weg. Die gerechteste Lösung ist die Eignungsfeststellung, die mehr Wert auf Persönlichkeit legt, bei der schon zu Beginn der Bewerbung auch die Lebensumstände und das soziale Engagement zählen. Ich habe immer schon den Notenfetischismus bei Medizinstudenten beklagt: Als wären 1,0-Studenten die besseren Ärzte. Aber eine Abiturnote ist im wettbewerblichen System justiziabel, das Motivationsschreiben nicht.

Leistungsstark trotz schlechter Abinote

SPIEGEL ONLINE: Studienabbrecher sind oft überfordert, haben zu wenig Eigenständigkeit, kommen mit der Menge des Stoffs nicht nach. Sind die, die abbrechen, nicht gerade die Leistungsschwachen?

Herrmann: Ja, überproportional schon. Ich sag nicht, dass die Schulnote nichts bedeutet, aber das ist nicht alles. Wir erleben jedes Jahr junge Menschen, die eben doch leistungsstark und leidenschaftlich sind, auch wenn man das im Abiturzeugnis nicht in aller Eindeutigkeit sieht.

SPIEGEL ONLINE: Wenn sich zukünftig jeder Student ausführlich beraten lassen muss, anstatt sich auszuprobieren: Verschenken wir dann nicht unerwartete Lebensläufe, positive Überraschungen oder das Recht zu scheitern?

Bewerber werden die richtigen Schlussfolgerungen ziehen

Herrmann: Ausschließen tut man nie etwas, es ist nur die Frage, was wahrscheinlicher wird. Ich glaube schon, dass mit einem intensiven Beratungssystem guter Erfolg wahrscheinlicher wird. Weil diese jungen Leute, die ja insgesamt nicht dumm sind, die richtigen Schlussfolgerungen schon ziehen werden. Das ist ja der Gedanke, der hinter dem Beratungssystem steckt. Bayern müsste in dieses System nur auch investieren. Wir an der TU können uns eine ganze Menge leisten, weil wir Geld aus Drittmitteln haben. Aber es gibt viele Unis, die haben das nicht. Deswegen darf man gespannt sein, wie die Beratungen anlaufen.

SPIEGEL ONLINE: Was raten Sie Studierenden, die an ihrem Studium zweifeln?

Unbedingt mit den Dozenten sprechen, denen sie vertrauen, und unbedingt eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen. Bei uns würden sie das kriegen. Das ist klar.