Kulturkampf Warum Ungarn das Fach Gender Studies an Unis abschafft

Ungarns Vizepremier Zsolt Semjén hat zwei große Leidenschaften. In seiner Freizeit jagt der überzeugte Christdemokrat gern an entlegenen Orten, teils aus dem Helikopter heraus. Im Amt betätigt er sich vorzugsweise als konservativer Kulturkämpfer und als unermüdlicher Warner vor dem Untergang des Abendlandes.

Den Westen Europas sieht er bereits als "verloren" an, weil dort Linksliberale, Freimaurer, islamistische Migranten und "sexuelle Abweichler" jegliche "Normalität" abgeschafft hätten. Werte wie Familie, Heimat und Nation, glaubt Semjén, zählten im Westen nichts mehr. "Brüssel" habe das Fundament der christlichen Zivilisation zerstört, immerhin sei aber in Ungarn noch "ungarisches Leben" möglich.

Dieser Tage entdeckte Semjén einen neuen Mitschuldigen an der drohenden zivilisatorischen Katastrophe: die Geschlechterforschung. Niemand wolle "Genderologen" beschäftigen, deshalb brauche man auch keine auszubilden, so Semjén. Der Begriff des "sozialen Geschlechts" sei ein "Unding", so der Vizepremier. Manche Sachen, so auch das Geschlecht, seien "schlicht und einfach biologisch determiniert", und bei der Frage, ob jemand eine Frau oder ein Mann sei, gehe es um eine "biologische Tatsache".

Auf diese Weise beantwortete Semjén kürzlich in einem Interview die Frage nach der Zukunft des Lehrfaches Gender Studies an ungarischen Universitäten. Das Fach soll nach einem Vorhaben des ungarischen Ministeriums für Humanressourcen (EMMI), das für Soziales, Bildung, Kultur, Familie, Sport und Jugend zuständig ist, künftig abgeschafft werden; nur noch privat finanzierte Hochschulen sollen den Studiengang anbieten dürfen.

Der zuständige Staatssekretär Bence Rétvári hatte das Vorhaben Anfang August verkündet. Zur Begründung sagte er, der Studiengang Geschlechterforschung sei "vom ökonomischen Standpunkt aus gesehen nicht rational begründet", auf dem Arbeitsmarkt gebe es keine Nachfrage nach dieser Ausbildung. Und Ungarns Parlamentspräsident László Kövér bezeichnete die Geschlechterforschung in einem Interview als "geistige Grundlage eines Menschen-Experiments, das um nichts besser ist als die Eugenik in der Nazizeit".

Geschlechterforschung wird an zwei Universitäten in Ungarn angeboten

Eine offizielle Regierungsentscheidung über die Abschaffung der Geschlechterforschung an staatlichen ungarischen Universitäten gibt es noch nicht. Gergely Gulyás, Kanzleiminister des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán, sagte jedoch, dass die Stellungnahmen von Regierungsmitgliedern als Entscheidung für die Abschaffung der Geschlechterforschung betrachtet werden könnten.

Tatsächlich handelt es sich bei dem Beschluss vor allem um ideologische Symbolpolitik, Studenten sind indes nur wenige betroffen: Derzeit wird Geschlechterforschung als Masterstudiengang an zwei ungarischen Universitäten angeboten, an der staatlich finanzierten Eötvös-Loránd-Universität (ELTE), der ältesten ungarischen Hochschule, sowie an der Central European University (CEU), die von der Open-Society-Stiftung des ungarisch-amerikanischen Börsenmilliardärs George Soros finanziert wird.

An der ELTE war der Masterstudiengang Geschlechterforschung erst vergangenen Herbst eingeführt worden - zur großen Empörung der ungarischen Regierung. Im Zusammenhang damit hatte Staatssekretär Rétvári im März vergangenen Jahres gesagt, der Inhalt des Faches stehe der "Wertewelt der Regierung" diametral entgegen. Das Ministerium für Humanressourcen hatte deshalb an der staatlichen Corvinus-Universität in Budapest den Masterstudiengang "Familienstudien" eingeführt - gewissermaßen als Gegengewicht.

Teil eines Kulturkampfes gegen die "68er Elite"

Der Streit um die Geschlechterforschung ist somit Teil eines Kulturkampfes ungarischer Regierungskreise, der seit einigen Monaten läuft. Begonnen hatte er Ende April, kurz nach dem neuerlichen Zwei-Drittel-Wahlsieg von Orbáns Regierungspartei Fidesz bei der Parlamentswahl. Damals hatte die Regierungszeitung Magyar Idök drei Dutzend ungarische Schriftsteller und Publizisten für ihre regierungskritischen Positionen scharf angegriffen, darunter die Autoren György Konrád, Péter Nádas, György Dragomán und den 2016 verstorbenen Péter Esterházy.

Ungarns Premier Viktor Orbán hatte die kulturpolitische Offensive seiner Regierung Ende Juli in einer programmatischen Rede verteidigt und ab September "große Veränderungen" in Form einer geistig-kulturellen Wende gegen die "68er Elite" angekündigt.

Patriotische Neugestaltung der Kindergartenerziehung

Bereits 2010/2011, wenige Monate nach dem ersten Zwei-Drittel-Wahlsieg Orbáns, hatte die ungarische Regierung einen groß angelegten Kulturkampf gestartet. Damals wurden Dutzende bekannte liberale Intellektuelle und Akademiker aus staatlichen Universitäten entlassen oder herausgedrängt. Die Kampagne gegen sie gipfelte im "Philosophenprozess", einer Ermittlung gegen prominente Philosophen wie Ágnes Heller wegen angeblicher Veruntreuung von Forschungsgeldern - Vorwürfe, die die Orbán-Regierung später zurücknehmen musste.

Inzwischen sind in Ungarn an staatlichen Universitäten und kulturpolitischen Einrichtungen praktisch kaum noch Mitarbeiter beschäftigt, die öffentlich regierungskritische Positionen vertreten. Nun gehe es darum, urteilt der linke Philosoph und frühere antikommunistische Bürgerrechtler G.M. Tamás in einem Kommentar für die Wochenzeitung "hvg", nicht nur linke, sondern auch noch die gemäßigt konservativen Intellektuellen aus der Öffentlichkeit zu verdrängen - Ungarns reaktionäre Staatsführung betrachte alle, die sich nicht in den Rahmen ihrer nationalen Propaganda einfügten, als "Artfremde" und "Unzucht Treibende", so Tamás.

Um in diesem Sinne schon die Kleinsten auf Linie zu bringen, ordnete das Ministerium für Humanressourcen kürzlich eine patriotische Neugestaltung der Kindergartenerziehung an. Dem Kind solle dabei geholfen werden, heißt es in dem Erlass, sich mit einem Umfeld vertraut zu machen, dessen Grundlage "das nationale Identitätsbewusstsein, die christlichen kulturellen Werte, die Heimatliebe und die Bindung an Vaterland und Familie" seien.