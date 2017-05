Uni Leipzig Millionen-Entschädigung für gescheiterten Professor

Shahram Azizi Ghanbari hatte sich 2012 als Professor an der Universität Leipzig beworben. Die Berufungskommission hielt ihn für den am besten geeigneten Kandidaten. Trotzdem entschied sich die Rektorin der Universität, Beate Schücking, für eine andere Bewerberin. Zu Unrecht, urteilten die Richter am Landgericht Leipzig nun. Sie sprachen dem Wissenschaftler Schadensersatz in Millionenhöhe zu.

Der Freistaat Sachsen muss Ghanbari nun bis 2029 Geld zahlen - als Ausgleich dafür, dass er jetzt eine schlechter dotierte Stelle innehat. "Es geht um Forderungen von etwa 1,1 Millionen Euro. Hinzu kommen noch Pensionsansprüche", sagte Ghanbaris Anwalt Robert Uhlemann zum SPIEGEL.

So viel hätte Ghanbari bis zu seiner Pensionierung verdient, wenn er die Stelle im Oktober 2012 angetreten hätte. Das aktuelle Gehalt des Wissenschaftlers wird jedoch angerechnet, sodass der Freistaat nur die Differenz zum Professorengehalt zahlen muss.

Der verhinderte Professor

Der Streit währt schon lange. Die Stelle eines Professors für "Kompetenzentwicklung und lebenslanges Lernen" wurde bereits 2009 ausgeschrieben. In einer ersten Runde fand sich kein passender Kandidat, sodass die Stelle 2012 neu ausgeschrieben wurde. In der zweiten Runde gab es fünf Bewerber, darunter auch der Kläger. Er war zu dem Zeitpunkt Dozent am Internationalen Hochschulinstitut in Zittau.

Die Berufungskommission war sich einig: Sie hielt Ghanbari für den am besten geeigneten Kandidaten und für fachlich kompetenter als die zweitplatzierte Konkurrentin. Der Fakultätsrat stimmte dem Berufungsvorschlag zu.

Vorwürfe wegen angeblicher sexueller Nötigung

Rektorin Schücking wollte jedoch die Zweitplatzierte zur Professorin machen. Diese habe mehr praktische Erfahrung und der Frauenförderung würde so entsprochen, lautete die Begründung. Schücking ist seit 2011 im Amt und war im vergangenen Februar nach langem Streit als Rektorin wiedergewählt worden.

Gegen Ghanbari tauchten im Zuge des Bewerbungsverfahrens Gerüchte über sexuelle Nötigung auf. Nachforschungen der Uni Leipzig ergaben jedoch: Die Behauptungen seien völlig gegenstandslos. Trotzdem hielt Schücking an ihrer Wunschkandidatin fest. Die trat die Stelle allerdings nicht an.

Doch auch danach wurde Ghanbari entgegen den Empfehlungen nicht zum Professor ernannt. Die Universität wollte die Stelle stattdessen neu ausschreiben. Der Fall zog sich hin. Der verhinderte Professor klagte vor dem Verwaltungsgericht in Bautzen und verlor in zwei Instanzen.

"Das Urteil ist für mich unverständlich"

Für die Universität Leipzig ist das aktuelle Urteil des Landesgerichts Leipzig deshalb eine Überraschung. Denn entgegen dem bisherigen Urteil kommen die Richter zu dem Schluss, die Rektorin habe ihre Amtspflichten verletzt, indem sie der Zweiplatzierten den Vorzug gab. Außerdem sei zu vermuten, Schücking habe die Gerüchte über sexuelle Belästigung selbst in die Welt gesetzt, damit Ghanbari nicht mehr als Professor infrage komme.

Schücking weist die Vorwürfe entschieden zurück. "Ich habe das Gerücht in Bezug auf die sexuelle Nötigung nicht in die Welt gesetzt", sagte sie in einer Stellungnahme. Das Urteil sei aus ihrer Sicht unverständlich - vor allem, weil der Kläger vor dem Verwaltungsgericht in erster und zweiter Instanz verloren habe. Außerdem habe sich die Ausrichtung des Instituts verändert. Deshalb komme Ghanbari nicht als Professor für diese Stelle infrage.

Es wird erwartet, dass der Freistaat Sachsen gegen das aktuelle Urteil in Berufung gehen wird. Die Professorenstelle ist noch immer vakant.