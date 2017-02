Uni Oxford gegen Brexit-Folgen Britischer Campus in Paris

700 Jahre Tradition sind das eine, die Zukunftsaussichten im Hinblick auf den EU-Austritt das andere: Die britische Elite-Universität Oxford plant, in der französischen Hauptstadt Paris eine Filiale zu eröffnen - um so auch nach dem Brexit weiterhin Zugang zum europäischen Hochschulraum zu haben.

Französische Vertreter hätten sich in der vergangenen Woche mit der Hochschulleitung getroffen und dabei ein verlockendes Angebot gemacht, meldet der "Telegraph": Wenn Oxford in Paris einen Satelliten-Campus eröffne, dann werde der komplett nach französischem Universitätsrecht behandelt - und sei damit Teil des EU-Hochschulsystems mit entsprechendem Zugang zu allen Förderprogrammen.

Lockangebot für britische Institutionen

Auch andere britische Universitäten dächten über einen solchen Schritt nach, heißt es in dem Bericht. Der neue Campus in der französischen Hauptstadt könnte ab 2018 gebaut werden und sei Teil einer französischen Charme-Offensive, um Fachkräfte und Institutionen aus Großbritannien nach dem Brexit aufs europäische Festland zu locken.

Damit die Filiale tatsächlich als EU-Universität gelten kann, müsste die Universität Oxford einen Teil ihrer Studienprogramme und der dazugehörigen Abschlüsse offiziell nach Paris verlagern. Das scheint für die Hochschulleitung eine ernsthafte Option zu sein: "Oxford war in seiner Geschichte immer eine internationale Universität", zitiert der "Telegraph" einen Sprecher der Elite-Universität, "und wir definieren uns auch in Zukunft als weltoffen - ganz unabhängig davon, wie die politische Landschaft in Europa aussehen wird."

Auf französischer Seite seien die Vorbereitungen für den internationalen Campus in Paris bereits weit fortgeschritten, heißt es in dem Bericht. So gebe es bereits konkrete Planungsgespräche zwischen der französischen Regierung sowie mehreren französischen Universitäten. Und auch Vertreter der EU in Brüssel seien bereits in die Pläne eingeweiht.