Universität Koblenz-Landau Wo sind 1,8 Millionen Euro abgeblieben?

Der Hinweis kam vom Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung, es geht um 1,8 Millionen Euro: Wie jetzt bekannt wurde, hat die Staatsanwaltschaft Koblenz bereits Ende Juni an der Universität Koblenz-Landau mehrere Büros durchsucht. Zeitgleich gab es Hausdurchsuchungen in zwei Privatwohnungen, wie die "Rheinpfalz" berichtet.

Die Vorwürfe richten sich nach Angaben einer Uni-Sprecherin gegen zwei ehemalige Mitarbeiter der Universität. Sie sollen als Projektverantwortliche Fördermittel aus dem EU-Programm "Tempus" veruntreut haben. Zwischen 2009 und 2013 waren die Fördermittel nach Koblenz geflossen, um die Zusammenarbeit mit Partneruniversitäten in Osteuropa zu unterstützen.

Bei der Kontrolle des Projekts durch Wirtschaftsprüfer gab es jedoch "Auffälligkeiten", wie die Universität am Dienstag in einer Stellungnahme erklärte. Die EU fordert deshalb die 1,8 Millionen Euro an Drittmitteln zurück, zusätzlich wurden Strafermittlungen angeschoben. Das sichergestellte Material müsse nun von Wirtschaftsermittlern erst einmal ausgewertet werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Koblenz dem SPIEGEL.

Höhe des Schadens steht noch nicht fest

Eigentlich sollten mit den Fördergeldern Hochschulen in Russland, der Ukraine, Armenien, Moldawien und Turkmenistan dabei unterstützt werden, EU-Standards bei der Qualitätssicherung im Studium zu übernehmen. Ob das dafür vorgesehene Geld in andere Uni-Projekte geflossen ist oder ob es privat abgezweigt wurde, dazu machten die Ermittler bisher keine Angaben.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) in Bonn geht derzeit nicht davon aus, dass von den Vorwürfen auch DFG-geförderte Projekte betroffen sind. Denn das Programm "Tempus" wird alleine von der EU finanziert. Aktuell werden 48 DFG-Projekte in Koblenz-Landau gefördert, für 2017 wurden der Uni dafür rund 4,2 Millionen Euro zugesagt.

Generell sei es in allen Drittmittelprojekten üblich, die Verwendung von Fördergeldern durch Berichte der Forscher, aber auch durch Sachverständige überprüfen zu lassen, heißt es bei der DFG. Stichprobenartig komme es dabei auch zu besonders genauen Prüfungen vor Ort, erklärte ein DFG-Sprecher. Stelle sich dann heraus, dass Geld abgezweigt oder falsch verwendet wurde, werde es in aller Regel zurückgefordert. Den Schaden hat dann zunächst einmal die betroffene Universität.

"Ob und in welcher Höhe ein Schaden entstanden ist, lässt sich erst nach Abschluss der Ermittlungen feststellen", heißt es dazu in der Stellungnahme der Universität Koblenz-Landau. Uni-Präsident Roman Heiligenthal sagte, er gehe zunächst von der Unschuldsvermutung aus: "Wir sind natürlich an einer raschen Aufklärung interessiert." Deshalb kooperiere die Uni "vollumfänglich" mit den Ermittlern, so Heiligenthal. Im Zuge der hochschulinternen Aufarbeitung müsse dann auch geklärt werden, ob Kontrollmechanismen versagt hätten.