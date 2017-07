USA Zehntausende Studenten müssen Kredite plötzlich nicht mehr zurückzahlen

Nach dem Studium sind junge Menschen in den USA oft überschuldet. Ein Studium ist so teuer, dass selbst noch Rentner Studiengebühren abstottern müssen. Deshalb können sich Zehntausende US-Studenten nun umso mehr freuen: Ihre Studienkredite dürften bei einer Prüfung durch ein Gericht einfach verfallen, weil entscheidende Dokumente verschlampt wurden.

Begonnen hatte alles während der Finanzkrise vor etwa zehn Jahren. Viele Banken versuchten, risikoreiche Kredite loszuwerden. Darunter waren auch Kredite an Studenten, weil diese als weniger kreditwürdig gelten als Angestellte und Studienkredite deshalb als risikoreicher bewertet werden. Investoren kauften die Kredite günstig auf, um das Darlehen später zurückzufordern.

Einer der Investoren war der "National Collegiate Student Loans Trust", einer der größten privaten Besitzer von Studienkrediten der USA. Doch der Trust hatte den Ankauf der Bildungsdarlehen offenbar nicht ausreichend dokumentiert und kann dadurch nicht mehr eindeutig nachweisen, wer wem wie viel Geld geliehen hat.

Richter haben bereits Dutzenden Studenten Recht gegeben

Die betroffenen Kredite belaufen sich auf mindestens fünf Milliarden Dollar, wie die "New York Times" berichtet. Derzeit streiten sich Kreditgeber und ehemalige Studenten vor Gericht. In Dutzenden Fällen haben die Richter den Studenten bereits recht gegeben. Sie müssen ihre Schulden nicht zurückzahlen, weil Unterlagen fehlten.

Anwälte rechnen damit, dass sich nun noch mehr Studenten weigern werden, die Kredite zurückzuzahlen. Sie könnten darauf spekulieren, dass die Geldgeber die nötigen Dokumente vor Gericht nicht vorweisen können.

Laut der "New York Times" profitierten vor allem Absolventen, die bei Privatbanken einen Kredit aufnehmen mussten. Sie zahlen deutlich höhere Zinsen als auf staatliche Darlehen, teilweise liegen diese im zweistelligen Bereich und die Kreditgeber sind streng, was die Rückzahlung angeht.

Gläubiger haben sich das Problem selbst eingebrockt

Die Ironie: Die Geldgeber hatten in vielen Fällen selbst dafür gesorgt, dass die Fälle vor Gericht landeten und überhaupt erst bekannt wurde, dass wichtige Unterlagen verschlampt wurden. Denn die Kreditgeber gingen laut "New York Times" rigoros gegen Schuldner vor, die nicht regelmäßig zahlten.

So erging es auch Samantha Watson. Die 33-Jährige hat drei Kinder und hatte 2013 in der New Yorker Bronx einen Abschluss in Psychologie gemacht. Sie war die erste aus ihrer Familie, die aufs College ging. Sie musste einen Kredit aufnehmen, hatte aber nach dem Studium Probleme, ihn zurückzuzahlen. Als ihre Tochter krank wurde und sie ihren Job aufgeben musste, konnte sie überhaupt nicht mehr zahlen.

"Man spürt wie das Gewicht abfällt"

Sie wurde deshalb verklagt. Als ihr Anwalt die Unterlagen vom National Collegiate Student Loans Trust bekam, seien diese das reinste Chaos gewesen. "Einige der Kredite habe ich tatsächlich bekommen und für diese werde ich auch die Verantwortung übernehmen, aber einige habe ich nicht bekommen", so Watson zur "New York Times".

Ihr Anwalt argumentierte vor Gericht, aus den Unterlagen würde nicht eindeutig hervorgehen, was seine Mandantin schuldig sei. In einem Fall habe der Trust sogar einen Kredit für eine Schule angegeben, die seine Mandantin niemals besucht habe. Und: Sie bekam recht. Der Richter wies vier Klagen gegen Watson zurück. Dadurch wurden ihr 31.000 Dollar an Studienkrediten erlassen. "Man spürt wie das ganze Gewicht von einem abfällt", so Watson. "Meine Mama hat angefangen zu weinen."