Hilfe von der WG-Therapeutin "Ich habe mich in meinen Mitbewohner verliebt"

Lena* schreibt:

Vergangenes Jahr habe ich mit einem ausländischen Studenten zusammengewohnt. Er war nett und höflich, klug und intelligent. Und ich habe mich in ihn verliebt, aber das habe ich ihm nie gesagt, er hat es auch nicht gemerkt. Irgendwann bin ich aus der WG ausgezogen, aber habe seitdem noch sehr oft an ihn gedacht. Ich habe zwar immer versucht, ihn zu vergessen, aber das hat einfach nicht geklappt.

Ich weiß, dass eine Beziehung zu ihm keinen Sinn ergibt, weil er eine Freundin hat und die kulturellen Unterschiede sehr groß sind. Zurzeit lebe ich in Osteuropa, er ist in Deutschland - die Entfernung ist also auch viel zu groß. Aber ich denke immer noch sehr oft an ihn und gehe regelmäßig auf seine Facebook-Seite, um zu sehen, was er macht. Wenn ich dann ein Foto mit seiner Freundin sehe, merke ich, dass ich eifersüchtig bin.

Und dann ist da noch eine Sache: Die Jungs, die mir seitdem gefallen haben, sehen entweder so aus wie er oder haben einen ähnlichen Charakter.

Was sollte ich tun?

*Name geändert

Zur Person Amac Garbe Sabine Stiehler löst unseren WG-Psychologen Ludger Büter ab. Von nun an lindert sie den WG-Kummer der SPIEGEL-ONLINE-LESER. Stiehler ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin und leitet die Psychosoziale Beratungsstelle im Studentenwerk Dresden.

Sabine Stiehler antwortet:

Sie haben sich in einen jungen Mann verliebt, der offenbar unerreichbar ist. Ich kann Ihnen nur raten, lösen Sie sich von der Vorstellung, mit ihm zusammenzukommen. Sie schreiben selbst: "Ich weiß, dass eine Beziehung zu ihm keinen Sinn ergibt." So ist es auch.

Sie können den Verliebtheitsstatus zu Ihrem ehemaligen Mitbewohner zwar noch lange aufrechterhalten und Ihr Sehnsuchtsgefühl immer wieder neu auslösen, indem Sie im Internet verfolgen, was er macht - aber davon rate ich Ihnen ab. Die Beziehung wird nie so werden, wie Sie es sich ausmalen, weil Ihr ehemaliger Mitbewohner nicht so perfekt ist, wie Sie denken. Wenn Sie weiter über ihn fantasieren, zimmern Sie sich ein Traumbild von jemandem, den es gar nicht gibt. Sie stecken in Ihrer eigenen Sehnsucht fest.

Sie schreiben, dass Ihnen "seitdem wieder Jungs gefallen haben". Das ist gut. Es ist nachvollziehbar, dass diese Jungs so aussehen wie Ihr ehemaliger Mitbewohner oder einen ähnlichen Charakter haben. Menschen verlieben sich in ähnlich aussehende oder charakterlich ähnliche Menschen, sie stehen auf einen bestimmten Typ.

Nutzen Sie das: Verbringen Sie Zeit mit den Jungs, die Ihnen gefallen. Schauen Sie nicht mehr nach, was Ihr ehemaliger Mitbewohner macht, kontaktieren Sie ihn nicht. Machen Sie einen Cut. Je mehr Sie sich von Ihrem ehemaligen Mitbewohner lösen und sich anderen zuwenden, desto eher werden Sie ihn vergessen.