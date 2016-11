Studentenproteste gegen Trump "Wir wollen eine friedliche Bewegung starten"

"Der erste Protest, und er fühlte sich richtig an." So lautet ein Tweet unter den Hashtags #Berkeley und #PeacefulProtest, wenige Stunden nachdem Tausende Studenten in den USA gegen den Wahlsieg von Donald Trump zum künftigen Präsidenten protestiert haben - im Internet und auf den Straßen.

Noch in der Wahlnacht versammelten sie sich in diversen Uni-Städten und skandierten etwa "Fuck Trump" oder "Das ist nicht mein Präsident". Allein an der Universität von Kalifornien trafen sich rund 1500 bis 3000 Studenten auf dem Campus, berichtet der Sender ABC.

Hier riefen sie Twitter-Mitteilungen zufolge: "Du bist nicht Amerika, wir sind Amerika". Einige verbrannten eine Trump-Puppe. Ansonsten sei die Demonstration friedlich geblieben, teilte die Polizei mit.

Video Twitter/Anderson Lanham

Anders in Oregon: Hier kam es teilweise zu gewaltsamen Ausschreitungen. Demonstranten setzten eine Flagge und ein Porträt von Trump in Brand, schlugen Scheiben von Geschäften ein und zündeten Autoreifen sowie Müll an. Aber das war keineswegs im Sinne aller Trump-Gegner.

"Wir wollen eine friedliche Bewegung starten, um zu zeigen, wie sehr wir Donald Trump als künftigen Präsidenten ablehnen", sagte David Morales, 18, Student im zweiten Semester aus dem kalifornischen Irvine, wo es ruhig geblieben war. "Und dies war sicher nicht das letzte Treffen", zitierte ihn das "Orange County Register".

Am Mittwoch sollte es an der Universität von Kalifornien weitere Aktionen geben, hieß es in mehreren Medienberichten. An der Universität Pittsburgh in Pennsylvania wollten sich Studenten zu einer "Not-Versammlung" treffen unter dem Motto "Lasst uns Trump stoppen".

Auch unter den Studenten ist die Stimmung allerdings gespalten. Viele hatten sich während der Wahlkampagne auf Trumps Seite gestellt und ihn etwa in Facebook-Gruppen wie "Students for Trump" unterstützt.

Auch deshalb machen sich Trumps Gegner an den Hochschulen Sorgen. Einige hätten Angst, dass sie sich nun auf dem Campus hasserfüllte Sprüche republikanischer Studenten anhören müssten, sagte der Student Morales.

Charlie Keene, 18, Student aus Oregon meinte in einem Bericht von "Oregonlive": "Ich gehöre zu einer Minderheit, so wie viele meiner Freunde auch. Die Vorstellung, dass Donald Trump jetzt Präsident wird, macht mir ein extrem ungutes Gefühl." Trump hatte in seinem aggressiven Wahlkampf Stimmung gegen Migranten und Minderheiten gemacht.

Die Studentin Ilsa Carillo will sich davon aber nicht einschüchtern lassen. "Ich gehöre zu den Studenten mit dunkler Hautfarbe. Wir werden uns nicht kleinkriegen und nicht mundtot machen lassen", sagte sie laut einem NBC-Bericht.