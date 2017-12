Hilfe von der WG-Therapeutin "Unser Mitbewohner trinkt zu viel"

Justin* schreibt:

Ich lebe mit meinem Bruder, einem Freund und einem Bekannten in einer Wohnung, die meiner Mutter gehört. Sie ist unsere Vermieterin. Für manche wäre das wohl schwer vorstellbar, aber bei uns ist das kein Problem.

Wer bei uns wohnen möchte, sollte nicht so viel Alkohol trinken (keine Partys) und sich fürs Computerspielen interessieren. Wir wollen einfach jemanden, der zu unserem Leben passt. Mit unserem vierten Mitbewohner - nennen wir ihn mal Hans - lief es in den ersten Wochen sehr gut. Er machte einen ordentlichen Eindruck und war immer bemüht, den Putzplan einzuhalten.

Nur irgendwann begann er, sich von seiner wahren Seite zu zeigen. Er trinkt sehr viel Alkohol, mindestens acht Gläser am Tag. Ich würde schon sagen, dass er abhängig ist. Seit einiger Zeit hält er sich auch komplett aus allen Aktivitäten raus und macht sich immer unbeliebter in der WG. Eigentlich möchte keiner mehr, dass er länger hier wohnt.

Wir haben vor kurzem auch herausgefunden, dass er meiner Mutter schreibt, wenn einer mal nicht aufräumt. Er schickt ihr sogar Fotos von der Wohnung und möchte sich bei ihr besser darstellen als meinen Bruder und mich. Das geht gar nicht, deswegen wollen wir, dass er auszieht. Aber können wir ihn wegen so etwas rausschmeißen?

*Name geändert

Sabine Stiehler ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin und leitet die Psychosoziale Beratungsstelle im Studentenwerk Dresden.

Sabine Stiehler antwortet:

Lieber Justin,

Sie schreiben, wer bei Ihnen wohnen möchte, sollte nicht so viel Alkohol trinken. Sie können mit Hans zwar darüber sprechen, was Sie von ihm als Mitbewohner erwarten, aber Sie können ihm schlecht vorschreiben, nur zwei Bier am Tag zu trinken und an mindestens zwei Tagen die Woche mit Ihnen Computer zu spielen.

Welche Auswirkungen hat denn sein Trinkverhalten? Putzt er deswegen nicht mehr oder vernachlässigt er etwas anderes?

Sie schreiben, Hans zeige sich nun von seiner "wahren Seite". Aber die wahre Seite eines Menschen beinhaltet ja immer alle seine Seiten, und die hatte er schon, als er sich bei Ihnen um das WG-Zimmer beworben hat. Vielleicht ist Hans in eine Krise gerutscht, trinkt deswegen viel und zieht sich zurück.

Sie können Hans fragen, ob er Probleme hat und Hilfe braucht. Wenn Sie ihn auf seinen Alkoholkonsum ansprechen, wird er vermutlich leugnen, dass er viel trinkt. Vielleicht wird er auch aggressiv darauf reagieren. Das Verhältnis zu Ihnen wird sich aber nicht verschlechtern, es ist ohnehin schon schlecht.

Ich finde es auch seltsam, dass Sie "herausgefunden haben", dass er Ihrer Mutter schreibt und sogar Fotos schickt. Dass Hans so etwas macht, finde ich inakzeptabel. Aber warum erzählt Ihnen Ihre Mutter das nicht selbst?

Ich rate Ihnen dazu, dringend mit ihr darüber zu sprechen und sie in die WG einzuladen. Dann kann sie sich ein Bild von der Wohnung machen und Sie können Hans fragen, warum er Ihrer Mutter schreibt anstatt mit Ihnen zu reden.

Es kann aber auch sein, dass sich Hans von Ihnen ausgegrenzt fühlt, weil Sie drei ohnehin "ihr eigenes Ding" machen. Vielleicht wollte er sich in die WG integrieren und als es nicht klappte, hat er sich zurückgezogen. Mit dem Rückzug und dem Alkohol wollte er das Problem vielleicht auch kompensieren. Hans wäre in jedem Fall besser aufgehoben, wenn er woanders wohnen würde.

Welches Mietverhältnis haben Sie mit Hans? Wenn Sie Hauptmieter sind, können Sie das Mietverhältnis mit ihm kündigen. Sind Sie gleichberechtige Mieter bei Ihrer Mutter, müssten Sie mit ihr darüber sprechen - dann müsste sie ihm kündigen.