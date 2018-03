Hilfe von der WG-Therapeutin "Mein Mitbewohner klaut Essen - darf ich eine Kamera installieren?"

Seitdem der neue Mitbewohner in die WG gezogen ist, verschwinden Lebensmittel - und keiner will es gewesen sein. Arabella regt das am meisten auf. Sie überlegt nun, die Küche zu überwachen. Eine gute Idee?