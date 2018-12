Hilfe von der WG-Therapeutin Sie trinkt, raucht, brüllt - was tun, Frau Stiehler?

Tatjana* schreibt:

"Wir leben in einer Fünfer-WG in einer wunderschönen Altstadtwohnung in einer Studentenstadt. Drei meiner Mitbewohnerinnen sind alle in meinem Alter, Anfang bis Mitte 20, und studieren. Die Fünfte lebt seit 1997 hier und ist mittlerweile Mitte 50. Sie arbeitet zwar den Tag über, aber sobald sie nachmittags zu Hause ist, fängt sie an zu trinken und ist meistens gegen 20 Uhr schon völlig weg.

Dazu raucht sie, mittlerweile zwar nur noch in ihrem Zimmer, aber sie vergisst oft, die Tür richtig zu schließen oder das Fenster zu öffnen. Wir haben mittlerweile sogar Angst, sie setzt mit ihren Zigaretten die Wohnung in Brand.

Die restlichen Mitbewohner inklusive mir sind alle Nichtraucher, und auch laut Mietvertrag ist das Rauchen verboten. Trotzdem stinkt die komplette Wohnung, wenn sie da ist. Vor einer kleinen Renovierung war auch die Flurdecke gegenüber ihrem Zimmer komplett schwarz.

Wenn sie betrunken ist, läuft sie auch schon mal durch den Flur und beschimpft uns oder fängt Streit an. Oft fühlt sie sich angegriffen, wenn wir sie darauf hinweisen, dass sie den Putzplan nicht einhält.

Wir sind natürlich an allem in ihrem Leben schuld. Tatsächlich erscheint sie öfter wie ein Teenager statt einer Erwachsenen. Frühere Mitbewohner sind ihretwegen ausgezogen.

Mittlerweile fühlen wir uns nur wegen ihr unwohl in der Wohnung und manchmal sogar bedroht, vor allem wenn sie wieder betrunken durch die Wohnung schreit. Leider hat sie dann keinen vernünftigen Gedanken mehr und ist völlig kopflos.

Vom Vermieter bekommen wir leider keine wirkliche Hilfe, obwohl sie schon eine Abmahnung hat. Reden funktioniert nur bedingt und für kurze Zeit, und auch Vereinbarungen werden nicht eingehalten. Langsam sind wir mit unserem Latein am Ende. Wie können wir weiter vorgehen?"

*Name geändert

Zur Person Amac Garbe Sabine Stiehler lindert den WG-Kummer der SPIEGEL-ONLINE-Leser. Stiehler ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin und leitet die Psychosoziale Beratungsstelle im Studentenwerk Dresden.

Sabine Stiehler antwortet:

"Liebe Tatjana,

Sie haben geschrieben, dass Sie vom Vermieter keine richtige Hilfe bekommen. Das können Sie so nicht hinnehmen: Er muss der Frau kündigen. Machen Sie ihm klar, dass Sie Angst vor der Mitbewohnerin haben. Sagen Sie ihm, dass Sie befürchten, sie könnte die Wohnung in Brand setzen, wenn sie volltrunken raucht.

Gehen Sie am besten mit Ihren drei anderen Mitbewohnerinnen zu dem Gespräch. Wenn Sie in der Gruppe kommen, können Sie die Dringlichkeit Ihres Anliegens unterstreichen. Ist der Vermieter nicht vor Ort, dann gehen Sie zur Hausverwaltung.

Sollten Sie wieder Angst haben, Ihre trinkende Mitbewohnerin bringt Sie in Gefahr, dann sprechen Sie direkt mit ihr, wenn Sie von der Arbeit kommt und noch nicht betrunken ist. Sagen Sie ihr, dass Sie Angst haben, dass mal eine glühende Zigarette liegen bleiben könnte. Ziehen Sie für dieses Gespräch noch eine zweite Mitbewohnerin hinzu.

Wenn Ihre ältere Mitbewohnerin betrunken herumschreit, dann gehen Sie Ihr in diesem Moment lieber aus dem Weg. Vermeiden Sie den Kontakt mit ihr, sonst lassen Sie sich vielleicht noch zu irgendetwas hinreißen, was Ihnen später leidtun könnte. Sie könnten Sie dann vielleicht auch anschreien - damit würde die Situation nur eskalieren. Wenn diese Mitbewohnerin betrunken mit Ihnen sprechen will, sagen Sie ihr, dass Sie erst wieder mit ihr reden, wenn sie nüchtern ist."