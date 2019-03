Gina* schreibt:

"Meine Mitbewohnerin hat psychische Probleme. Bereits kurz nach ihrem Einzug war sie kaum noch in der WG, sondern ständig bei ihrer Mutter, die nur eine halbe Stunde entfernt wohnt. Sie ist unzuverlässig, unpünktlich und hat seltsame Ansichten. Meiner Meinung nach, ist sie in einer WG nicht richtig aufgehoben, da ihr hier die tägliche Routine und Struktur fehlt.

Dann ist vor Kurzem Max eingezogen. Zwischen den beiden hat es gefunkt und sie haben eine lose Beziehung angefangen. Kaum vier Wochen später hat Max jedoch die Reißleine gezogen. Damit kam sie überhaupt nicht klar.

Du hast WG-Kummer? Silja Götz dein Nutella-Glas, haben lauten Sex und noch lautere Musikanlagen. Oder weint dein Zimmernachbar dauernd und wirkt depressiv? Schreist du alle nur noch an? Bei WG-Kummer hilft Erziehungswissenschaftlerin Sabine Stiehler. Schick deine Fragen, Sorgen, Probleme an wg-kummer@unispiegel.de. Mit einer Einsendung erklärst du dich mit einer anonymen Veröffentlichung auf SPIEGEL ONLINE und sämtlichen anderen Medien der SPIEGEL-Gruppe einverstanden.

Als er neulich in sein Zimmer kam, war es total verwüstet, Regale waren umgeschmissen und der Inhalt über den Boden verteilt. Wir haben alle keine Schlösser in unseren Zimmertüren, da wir immer einander vertraut haben und es bisher auch keine Probleme gab. Die Mitbewohnerin ist die einzige, die sich einen Zimmerschlüssel vom Vermieter hat machen lassen.

Vor zwei Wochen kam sie in mein Zimmer und wollte etwas suchen. Sie dachte, ich sei nicht zu Hause, ich lag jedoch krank im Bett. Ich habe sie rausgeschmissen und am Nachmittag auf die Situation angesprochen. Sie hat sich wieder mit ihrer Krankheit herausgeredet, gesagt, dass es ihr gerade nicht gut geht, dass sie ziellos umherläuft und deswegen ins Zimmer kam.

Wir sind sehr frustriert und Max möchte nun ausziehen. Allerdings wäre es uns allen lieber, wenn die Mitbewohnerin gehen würde, da sich die restliche WG gut versteht.

Was können wir tun?"

*Name geändert

Zur Person Amac Garbe Sabine Stiehler lindert den WG-Kummer der SPIEGEL-ONLINE-Leser. Stiehler ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin und leitet die Psychosoziale Beratungsstelle im Studentenwerk Dresden.

Sabine Stiehler antwortet:

"Liebe Gina,

Ihre Mitbewohnerin weiß offenbar, dass es ihr nicht gut geht, sonst hätte sie als Entschuldigung nicht ihre Krankheit angeführt. Hier können Sie andocken und mit ihr über ihre Probleme reden. Organisieren Sie ein WG-Gespräch und fragen Sie die Mitbewohnerin, wie sie sich das weitere Zusammenleben vorstellt.

Sie scheint mit dem Leben in der WG überfordert zu sein, sonst würde sie nicht so oft zu ihrer Mutter gehen. Doch dort will sie offenbar auch nicht längerfristig leben. Fragen Sie sie, ob es für die Mitbewohnerin nicht besser wäre, in einer eigenen Wohnung zu leben.

Mir scheint auch, dass nicht ganz klar ist, ob sie diejenige war, die das Zimmer von Max verwüstet hat. Falls sie es wirklich getan hat, stellen Sie die Mitbewohnerin beim Gespräch zur Rede. Sie können auch dem Vermieter davon berichten und ihn darum bitten, die Mitbewohnerin zu ermahnen. Falls so etwas noch mal passiert, kann der Vermieter der Mitbewohnerin kündigen.

Dann rate ich Ihnen, Schlösser an Ihren Zimmern anbringen zu lassen. Sie wohnen schließlich mit Menschen zusammen, die Sie kaum kennen. Vertrauen sollten Sie niemals vorschießen, Vertrauen müssen sich Bewohner einer WG erst erarbeiten.

Und, wenn Max ausziehen möchte, lassen Sie ihn gehen. Es bringt nichts, ihn zu überreden, in der WG zu bleiben."