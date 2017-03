Hilfe vom WG-Psychologen "Ich habe mich richtig schwer in ihn verliebt"

Sofia* schreibt:

Hallo Herr Büter,

ich bin eine 24 jährige Studentin und wohne schon seit einigen Jahren in einer etwas größeren WG. Vor einigen Monaten ist ein neuer Mitbewohner eingezogen. Wir verstehen uns großartig, machen viel zusammen und haben viele gemeinsame Interessen. Seit einigen Wochen ist mir aufgefallen, dass ich ihn wohl mehr als nur nett finde. Ich habe mich sogar richtig schwer in ihn verliebt, was bei mir sehr selten bis nie vorkommt.

Mein Problem ist jetzt nicht nur, dass er mein Mitbewohner ist, sondern auch, dass er mir häufig von anderen Frauen vorschwärmt. Er erzählt mir, mit wem er sich eine Beziehung vorstellen könnte und wen er gerade heiß findet. Ich möchte unsere Freundschaft nicht zerstören und dennoch schmerzt es, ihn jeden Tag zu sehen und nichts sagen zu können.

Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe, dass Sie einen Tipp für mich haben.

Liebe Grüße

Sofia

* Name geändert

Der Diplom-Psychologe schlichtete im Auftrag des Kölner Studentenwerks Konflikte in Wohngemeinschaften. Auf dieser Seite lindert er den WG-Kummer der SPIEGEL-ONLINE-Leser.

Liebe Sofia!

Ihr Mitbewohner lässt Sie vertrauensvoll an seiner Phantasiewelt teilhaben, in der er eine Rolle spielt, die er nicht zu leben wagt. In Wahrheit ist er in Liebesangelegenheiten, wenn es darauf ankommt, wohl so zurückhaltend und wenig erfahren wie sie selbst. Einerseits beweist seine Vertrauensseligkeit bei diesem Thema die enge freundschaftliche Verbundenheit mit Ihnen, worüber Sie sich freuen können. Andererseits signalisiert er Ihnen, ihm gute Freundin zu sein, aber nicht zum Kreis seiner Favoritinnen zu gehören.

Sie tun gut daran, das als seine Art zu akzeptieren, seinen Standort zu bestimmen. Sollte ich Ihnen nun zu "Sportlichkeit " raten, indem Sie Ihren eigenen Charme und ungewisse Chancen bei einem Mann austesten, der Sie nicht umwirbt und sich alle paar Tage in eine andere Frau verliebt? Scheitert das vorab an ihm oder hinterher an Ihrer eigenen Enttäuschung, ist es um die Freundschaft geschehen. Mehr noch: Kummer und Peinlichkeit wären garantiert, weil Sie als WG-Nachbarn Tür an Tür wohnen.

Was ich Ihnen ohne Vorbehalt empfehlen kann, ist deshalb dieses: Bewahren Sie sich die Freundschaft mit diesem Mann. Teilen Sie ihm mit, dass seine Frauenphantasien Sie kränken oder auch nur nerven. Nicht wenige Frauen würden es ihm als ungalant zurückgeben. Sehr zu Recht, wie ich meine!

Heftige Verliebtheit pflegt nicht lange anzuhalten. Noch schneller und aufgrund Ihrer eigenen Initiative eleganter geht es so: Öffnen Sie sich außerhalb der WG für eine Beziehung, die Ihnen gibt, was Sie sich erhoffen, aber von Ihrem Nachbarn höchstwahrscheinlich nicht bekommen werden. Sollte er denn der einzige Mann sein, der entsprechende Wünsche bei Ihnen weckt?