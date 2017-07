Hilfe vom WG-Psychologen Meine Mitbewohnerin kontrolliert mich

Britta schreibt:

Lieber Herr Büter,

ich habe ein großes Problem: Meine Mitbewohnerin kontrolliert mich ständig. Ich darf ihr Geschirr und Besteck benutzen, jedoch vertraut sie mir nicht, dass ich damit gut umgehe. Ständig gibt sie mir das Gefühl, als wenn ich es nicht sauber genug zurückließe, oder etwas kaputt machen könnte.

Ich bin sehr genervt, weil ich mich nicht zu Hause fühlen kann. Wenn mir mal ein Missgeschick passiert, dann fragt sie immer: "Was machst du denn da?" Das ist ziemlich schlimm für mich. Als ob ich das extra machen würde. Das erinnert mich stark an meine Kindheit, in der ich auch keine Fehler machen durfte. Ich ertrage das kaum. Ich weiß jedoch nicht, was ich tun soll. Ich fühle mich in den Räumlichkeiten sehr wohl und möchte ungern ausziehen. Ich merke aber, dass es mir nicht gut geht, wenn ich alles herunterschlucke .

Zusätzlich toleriere ich alle ihre Fehler. Beispielsweise geht sie mit meinen Dingen nicht so pfleglich um, wie ich es mir wünschen würde und kommt dem Haushalt nicht so nach wie ich. Was kann ich tun?

Britta

Zur Person Eric Lichtenscheidt Ludger Büter lange Alltag:

Der Diplom-Psychologe schlichtete im Auftrag des Kölner Studentenwerks Konflikte in Wohngemeinschaften. Auf dieser Seite lindert er den WG-Kummer der SPIEGEL-ONLINE-Leser.

Liebe Britta!

Es fällt Ihnen sehr schwer, den Konflikt und Ihre Ansprüche offen zum Thema zu machen. Ohne das gibt es aber keinen Ausweg für Sie - außer dem Auszug. Ihrer beider Interessen liegen jedoch nicht so weit auseinander, wie es scheinen will.

Es sieht so aus, als hätte die Mitbewohnerin stärker die Sauberkeit und "Integrität" des Bestands im Blick, Sie selbst die Organisation des Haushalts. Teilen Sie der Mitbewohnerin mit, das Zusammenleben entspannen zu wollen. Bieten Sie Entgegenkommen an und erbitten das Ihrer Mitbewohnerin. Sammeln Sie nun die Punkte, um die es geht, die bereits offengelegten sowie die noch nicht angesprochenen. Klären Sie miteinander, was "pfleglicher Umgang" mit dem "Inventar" denn bedeuten soll. Genauso halten Sie es mit Ihrem Thema Haushaltsführung.

Treffen Sie in beiden Bereichen konkrete, das heißt unmissverständliche Absprachen. Vermeiden Sie es, einander mit Vorwürfen zu überziehen, denn danach hätte vermutlich keiner mehr große Lust auf wirkliches Entgegenkommen. Vertreten Sie sich mit freundlicher Verbindlichkeit. Das sollten Sie mit einer Freundin vorab in "Rollenspielen" üben, wenn die Herausforderung für Sie so groß ist, wie es den Anschein hat.

Ihre Mitbewohnerin wird sowohl auf den Inhalt als auch auf die Art reagieren, wie Sie Ihre Vorschläge und Wünsche vorbringen. Sollte Ihr Bemühen scheitern, werden Sie sich anschließend dennoch weit weniger schlecht fühlen, als wenn es aus Angst und Verzagtheit keinen eigenen Lösungsversuch gegeben hätte.