Hilfe vom WG-Psychologen Meine Mitbewohnerinnen lassen mich allein

Yvonne schreibt:

Sehr geehrter Herr Büter,

nach dem Abi habe ich zusammen mit zwei ehemaligen Mitschülerinnen eine WG gegründet. Ich fühle mich sehr wohl an der Uni und allgemein in der Stadt, aber den beiden anderen geht es nicht so. Auch nach acht Monaten haben sie kaum Anschluss gefunden und fahren bei jeder Gelegenheit heim. Mich stört, dass ich dadurch oft alleine bin und das Gefühl habe, in dieser Wohnung nur zu wohnen und nicht zu leben.

Vor allem eine der zwei hält sich komplett aus dem WG-Leben raus. Sie befolgt zwar den Putzplan, aber sonst trägt sie nichts zur Gemeinschaft bei. Mit der anderen unternehme ich hin oder wieder was und quatsche auch mal abends. Auch sie würde sich wünschen, dass sich unsere dritte Mitbewohnerin mehr einbringt. So hatten wir uns das anfangs nicht vorgestellt.

Mit der Wohnung an sich bin ich sehr zufrieden. Ich bin die Hauptmieterin, und da ich mich auch wirklich sehr dafür eingesetzt habe, dass wir diese Wohnung bekommen, würde ich nur ungerne ausziehen. Ich bezweifle, dass wir unsere Mitbewohnerin durch ein Gespräch umstimmen können, aber so wie es jetzt ist, bin ich doch sehr unzufrieden.

Welche Möglichkeiten habe ich in dieser Situation?

Yvonne

Der Diplom-Psychologe schlichtete im Auftrag des Kölner Studentenwerks Konflikte in Wohngemeinschaften. Auf dieser Seite lindert er den WG-Kummer der SPIEGEL-ONLINE-Leser.

Liebe Yvonne!

Sie möchten Ihre Mitbewohnerin zu freundschaftlichem Austausch drängen - aber welchen Wert hätte, was nicht deren eigener Neigung entspricht?

Natürlich ist es immer klüger, die Bindung an einen neuen Wohnort zu fördern, statt Heimweh zu kultivieren und mit immer neuer Flucht auszugleichen. Vielleicht braucht die Schulfreundin etwas mehr Zeit, das herauszufinden.

Offen zu sein für freundschaftliche Beziehungen, Austausch, Unternehmungen - dagegen ist nichts einzuwenden. Aber wenn Sie eine solche Dynamik im WG-Leben brauchen und gar den Auszug erwägen, um sich diese woanders zu verschaffen, begehen Sie den Fehler der Mitbewohnerin mit umgekehrtem Vorzeichen: Während diese mit Rückzug reagiert auf das, was sie in der Uni-Stadt vermisst, wünschen Sie sich den Ausgleich in und durch die WG selbst.

Eine neue WG zu starten, ist kein realistischer Lösungsweg: Intensive Freundschaften sind in WGs immer verletzlich.

Nach acht Monaten beschreiben Sie das Zusammenleben als nicht zufriedenstellend, aber auskömmlich und insgesamt offenbar konfliktfrei. Das ist in einer WG ein hohes Gut, dessen Wert Sie kaum überschätzen können.

Mein Rat an Sie? Pflegen Sie behutsam und geduldig, was die WG an Geselligkeit bietet - ohne jemanden zu bestrafen, der sich nicht anschließen möchte - und lösen Sie sich aus der inneren Abhängigkeit von beiden Mitbewohnerinnen, indem Sie neue Freundschaften "draußen" anbahnen.