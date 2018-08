Carina* schreibt:

Liebe Frau Dr. Stiehler,

zu Studi-Zeiten dachte ich, in einer Wohngemeinschaft zu leben bedeutet, gemeinsam abzuwaschen und zu putzen. Seit einem guten halben Jahr wohne ich nun in einer WG nur mit Männern zusammen. An den Dreck kann ich mich gewöhnen, aber nicht an die Mitbewohner.

Es gibt hier einen Alkoholiker, der für die jungen Männer so eine Art Herbergsvater ist. Dann wohnen zwei arbeitslose Spanier hier, ein arbeitsloser Kurde, dessen jüngerer Bruder und ein junger Vietnamese, der bis vor Kurzem in unserer Abstellkammer lebte.

Am Anfang habe ich versucht, im Kühlschrank, in der Küche und im Bad eine gewisse Grundordnung herzustellen. Ich habe meine Mitbewohner darum gebeten, ihr Geschirr zeitnah abzuwaschen, keine Töpfe mit Nudeln oder Reis in die Spüle zu stellen, das Bad nicht ständig unter Wasser zu setzen und zu lüften.

Du hast WG-Kummer? Silja Götz dein Nutella-Glas, haben lauten Sex und noch lautere Musikanlagen. Oder weint dein Zimmernachbar dauernd und wirkt depressiv? Schreist du alle nur noch an? Bei WG-Kummer hilft Erziehungswissenschaftlerin Sabine Stiehler.

Ich weiß nicht, ob das der Auslöser für die Aggression war, die mir entgegengebracht worden ist. Die Männer sagten zu mir, ich sei verrückt und behindert. Und ich hatte mindestens 20-mal den Mittelfinger vorm Gesicht.

Ein Mitbewohner hat mich am Anfang mehrfach am Arm angegrapscht. Als ich ihm gesagt habe, er soll aufhören, hat er mich beschimpft und mir gesagt, ich solle mich erhängen. Ich weiß, ich muss ausziehen, aber bis dahin will ich leben. Für einen Rat wäre ich sehr dankbar.

*Name geändert

Zur Person Amac Garbe Sabine Stiehler lindert den WG-Kummer der SPIEGEL-ONLINE-Leser. Stiehler ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin und leitet die Psychosoziale Beratungsstelle im Studentenwerk Dresden.

Sabine Stiehler antwortet:

Hallo Carina,

wieso ertragen Sie das alles? Die Zustände in dieser WG erscheinen mir unerträglich. Die Männer überschreiten ständig ihre Grenzen. Sie leben dort jeden einzelnen Tag wie in einem Gefängnis und sind für die Mitbewohner offenbar so etwas wie Freiwild.

Mein Rat an Sie ist deshalb ganz klar: Ziehen Sie so schnell wie möglich aus. Das ist Ihre einzige Option. Wenn Sie keine Wohnung finden, überlegen Sie, zu welchen Freunden Sie erst einmal ziehen könnten. Sicher wird Sie jemand aufnehmen.

Falls es niemanden gibt, bei dem Sie für eine Weile wohnen können, wenden Sie sich an ein Frauenzentrum oder Hilfseinrichtungen für Frauen in Notlagen.

Sie schreiben, dass Sie leben wollen, bis Sie ausziehen. In dieser WG scheint mir das nicht möglich.