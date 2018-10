Studentische Wohnungsnot "Das Zimmer war zwei Meter hinter der Fleischtheke"

Den Studienbeginn hatte sich Celina Ufken ein bisschen anders vorgestellt. Die 18-Jährige startet in diesen Tagen ihr Medizinstudium in Frankfurt - und musste die ersten Nächte auf einem Feldbett im Studierendenhaus auf dem Campus Bockenheim verbringen.

Dort hat die Studentenvertretung der Goethe-Universität eine Notschlafstelle eingerichtet für alle, die noch kein eigenes Zimmer gefunden haben. Ein paar Kilometer weiter, an der Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften, haben Studentenvertretung und Hochschulleitung gemeinsame Notschlafplätze organisiert. Die Mehrzweckhalle am Campus wurde dafür zum Feldlager - und drei Studierende können sogar in der Dienstwohnung des Hochschulkanzlers übernachten, die der Verwaltungsleiter bis Ende Oktober zur Verfügung stellt.

Bundesweit führen die Studentenwerke lange Wartelisten für ihre Wohnheimplätze. Und wenn Studierende auf dem freien Markt nach einem Zimmer suchen, erleben sie immer wieder, wie fordernd viele Vermieter auftreten. Knapp neun Quadratmeter im Souterrain mit schimmligen Wänden für 325 Euro? Ein ehemaliger Lagerraum in einer Metzgerei, keine zwei Meter hinter der Fleischtheke? Gibt es alles.

Lesen Sie hier die haarsträubendsten Geschichten der SPIEGEL-Leser und Leserinnen zur Wohnungs- und Zimmersuche in Uni-Städten:

16 Quadratmeter für 700 Euro kalt "Ich wohne aktuell in einer Sechser-WG in einem Neun-Quadratmeter-Zimmer in München und zahle warm mit allem 590 Euro. Insgesamt nehmen unsere Vermieter 3600 Euro mit ihrem Einfamilienhaus ein! Die WG ist alles andere als zentrumsnah. Wie soll man sich denn bitte ein Studium ohne finanzielle Unterstützung der Eltern leisten können?" "Ich habe zuerst in Leipzig studiert und dort in einem Wohnheim gewohnt. Insgesamt 20 Quadratmeter, die Miete betrug inklusive Strom, Heizung und Internet 190 Euro. Dann bin ich nach Frankfurt am Main gezogen und habe dort monatelang verzweifelt nach einer bezahlbaren Wohnung gesucht. Eine Anzeige ist mir besonders im Gedächtnis geblieben: eine Ein-Zimmer-Wohnung, 16 Quadratmeter in Innenstadtnähe für 700 Euro kalt. Mietpreisbremse? Fehlanzeige." "Die absurdeste Wohnungsanzeige, die ich in Heidelberg gesehen habe: ein Zehn-Quadratmeter-Holzpavillon mit Küchenzeile im Garten der Vermieter für 400 Euro warm. Ach ja, Toilette und Dusche befanden sich 40 Meter entfernt in einer Scheune." "Ich bekam in München ein Angebot für ein Zimmer für 500 Euro, was gerade noch meiner Schmerzgrenze entsprach. Die weiteren Angaben waren spärlich, im Haus sollte sich eine Metzgerei befinden. Bei der Besichtigung stellte sich heraus, dass das Zimmer keine zwei Meter hinter der Fleischtheke lag und ursprünglich wohl ein kleiner Lagerraum war. Das Bad sollte mit den Angestellten geteilt werden, eine Kochzeile war nicht vorhanden. Zumindest gab es ein Kühlschrankfach im Aufenthaltsraum. Der Vertrag sollte sofort mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten unterzeichnet werden. Auf meinen Hinweis, dass ich Bedenkzeit bräuchte, reagierte der Vermieter gelassen: 'Die nächsten Tage ist das Zimmer vermietet, an wen ist mir egal. Wenn Sie es wollen, geben Sie mir bis übermorgen Bescheid.' Ich habe noch ein anderes Zimmer bekommen. Sonst hätte ich tatsächlich zugesagt." "Die Situation in Freiburg ist schlimm, ich hatte 20 Besichtigungstermine. Letztlich habe ich ein WG-Zimmer für 400 Euro gefunden, zehn Quadratmeter groß. Die Zimmer meiner Mitbewohner sind ein bisschen größer, jeweils 14 Quadratmeter; dafür bezahlen sie dann aber auch jeweils 600 Euro." "Ich habe mir in Kraneburg eine WG angeschaut. Es ging um ein Zimmer mit ungefähr zehn Quadratmetern, mit schräger Decke. Die Dreier-WG teilte sich außerdem eine Zwei-Quadratmeter-Küche und ein Bad. Das Zimmer sollte 310 Euro kosten - und der Vertrag war mit einer Klausel versehen, dass ich ein Jahr lang nicht ausziehen dürfe. Da kann man nur sagen: Nein, danke!" "Ich wohne im Souterrain: 8,5 Quadratmeter, keine zwei Meter hohe Zimmerdecken, eine kleine Kammer am Zimmer kann als zusätzlicher Stauraum verwendet werden. An den Wänden bilden sich Salpeter und Schimmel. Der Preis dafür ist wenigstens bezahlbar, er liegt bei rund 325 Euro. Dieses Jahr beende ich mein Bachelorstudium. Danach geht's mit einem Master weiter. Und das heißt: Ohne Nebenjob werde ich dann meine Miete nicht mehr bezahlen können."

"Nach Wohnpreisindex kostet in Frankfurt inzwischen eine Studierendenunterkunft 500 Euro im Monat - das ist doppelt so viel wie die Bafög-Wohngeldpauschale", sagt Charleen Dresen, Asta-Vorsitzende der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Frankfurt. Auch das Deutsche Studentenwerk betonte am Montag noch einmal, dass die Sätze beim Bafög dringend erhöht werden müssen, weil 250 Euro Pauschale für ein Studentenzimmer fast nirgendwo mehr ausreichen.

SPIEGEL-Leser Julian hat einen Tipp für alle, die noch ein Zimmer oder eine Wohnung suchen: "Ich habe auf die gute, alte Zeitungsannonce in der lokalen Samstagsausgabe für zehn Euro gesetzt." Eine Woche lang habe er jeden Tag zwischen fünf und sieben Anrufe bekommen von Vermietern, die teilweise noch nichts ins Internet gestellt hatten: "Die hatten keine Lust auf 50 Anrufe in einer Stunde oder Massenbesichtigungen."