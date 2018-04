Allo am Ende Google entwickelt schon wieder einen Messenger

Sie trugen Namen wie Google Talk, Hangouts, Google Messenger, Allo und Android Messages - und hatten trotz technischer Unterschiede eines gemeinsam: Keine der Chat-Apps, die Google seinen Kunden bisher anbot, konnte den führenden mobilen Chat-Plattformen Paroli bieten.

Wie "The Verge" berichtet, startet der Konzern nun einen neuen Anlauf. Die erst 2016 vorgestellte App Allo soll vorerst nicht weiterentwickelt werden. Dafür soll Android Messages - die Standard-SMS-App auf den meisten Android-Smartphones - aufgebohrt und umbenannt werden. Ihr neuer Name lautet schlicht "Chat".

Wobei Chat genau genommen keine App ist, sondern eher eine Art programmierbares Gerüst für Funktionen, die auf die sogenannten Rich Communications Services (RCS) aufsetzen, einen Datenübertragungsstandard, der die klassische SMS ersetzen soll. Die eigentliche App wird, anders als etwa Apples iMessages, vom jeweiligen Mobilfunkanbieter gestaltet.

55 Provider hat Google dem Bericht zufolge schon von diesem Konzept überzeugt. Noch in diesem Jahr sollen zumindest einige davon ihre Version von Chat für ihre Kunden aktivieren. Google sorgt dabei dafür, dass die Kunden des einen Providers via Chat problemlos mit den Kunden eines anderen Providers kommunizieren können. Außerdem integriert das US-Unternehmen neue Funktionen, wie etwa eine GIF-Suche und die Unterstützung des Google Assistant, in die App.

So wie auch iMessage, WhatsApp, Signal, Telegram und Threema, um nur einige andere Lösungen zu nennen, wird Chat über die mobile Datenverbindung abgewickelt. Anders als die genannten Apps wird Chat aber keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung unterstützen.

Schickt ein Chat-Nutzer eine Nachricht an jemanden, der die App nicht hat, kommt sie als klassische SMS an. Das wiederum ist auch bei iMessage so. Ob Apple das RCS-Protokoll jemals unterstützen wird, ist unklar. Zunächst muss man davon ausgehen, dass Chat keine plattformübergreifende Lösung wird - ein weiterer Nachteil gegenüber WhatsApp und anderen Messengern.

Googles vorangegangener Versuch - die Chat-App Allo - hat bisher weniger als 50 Millionen Nutzer. WhatsApp, der Facebook Messenger und iMessage hingegen haben jeweils mehr als eine Milliarde Nutzer.