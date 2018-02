Download-Tipps für iOS und Android Das sind die spannendsten Apps des Februar

"Vimage": Fotos werden zu Videos



"Vimage" verwandelt Fotos in Videos. Die App bietet eine Vielzahl an dynamischen Effekten, um die eigenen Fotos zu erweitern. Auf einem Schnappschuss vom Meer bewegt sich so zum Beispiel das Wasser, auf einem Foto einer nicht angezündeten Kerze, ist plötzlich eine flackernde Flamme zu sehen. Die kleinen Clips können praktischerweise leicht in den sozialen Netzwerken geteilt werden.



Gratis von vimage app, In-App-Käufe: iOS, Android