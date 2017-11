"Files Go": Nur weg mit diesen Daten



Mit der Google-App "Files Go" wird das Verwalten von Dateien für Android-Nutzer einfacher. Zum einen hilft "Files Go" dabei, das Smartphone von Datenmüll zu befreien und Cache-Speicher zu leeren. Zum anderen lassen sich damit Daten auf andere Android-Geräte übertragen - und zwar ohne Internetverbindung. Die App richtet dafür einen lokalen WLAN-Hotspot ein, der Dateiversand erinnert an die Air-Drop-Funktion von Apples mobilem Betriebssystem iOS. "Files Go" befindet sich aktuell noch im Beta-Status, könnte also hin und wieder noch instabil sein.



Gratis von Google LLC, ohne In-App-Käufe: Android