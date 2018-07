Download-Tipps Das sind die spannendsten Apps im Juli

Animatix: Kunst leicht gemacht



Animatix verwandelt die eigenen Fotos schnell in Zeichnungen, wie aus einem Comic, oder andere Kunstwerke. Die App bietet ein umfangreiches Angebot an Filtern und Effekten, die beispielsweise ein einfaches Portraitfoto oder Selfie zu einem besonderen Bild machen. Das Besondere an der App: Die fertigen Kunstwerke lassen sich noch animieren. Verschiedene Effekte bringen also Bewegung in das gemachte Foto.



Für 2,29 Euro, von Code Organa, ohne In-App-Käufe: iOS