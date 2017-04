Download-Tipps Das sind die spannendsten Apps des Monats April

"Giphy Says": Lass Bilder sprechen



"Verwandele deine Stimme in Gifs", so lautet der Slogan der neuen Kamera-App von "Giphy". Als erstes nehmen Nutzer ein kurzes Smartphone-Video auf und sprechen etwas ins Mikrofon, dann verwandelt "Giphy Says" die Worte per Spracherkennung in Text und packt sie als Sprechblase oder Textbanner aufs Bild.

Wie so etwas aussehen kann, zeigen Nutzer unter dem Hashtag #giphysays auf Twitter. Einige grinsen einfach nur in die Kamera und sagen: "Das ist ein Test". Andere legen ihren Hunden und Katzen süße Sätze in den Mund.



Gratis von Giphy Inc., ohne In-App-Käufe: iOS