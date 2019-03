Neuheiten-Show in Cupertino Apple stellt Magazin- und Mobilspiel-Flatrates vor

Apple hat am Montagnachmittag mehrere neue Dienste und Produkte vorgestellt, darunter eine Journalismus-Flatrate, ein Monatsabo für Mobilspiele und eine eigene Kreditkarte. Unter dem Motto "It's Show time" hatte Apple diesmal vor allem Lifestyle- und Entertainment-Experten zu seiner Produktshow nach Cupertino eingeladen.

Ein neues, in den USA ab sofort auf Apple-Geräten verfügbares Angebot namens Apple News+ versammelt US-Zeitschriften wie "Vogue", "Wired" und "People" - insgesamt rund 300 Titel. "Ich liebe das Gefühl, an einem Zeitungstand zu sein", sagte Apple-Chef Tim Cook zum Auftakt des ungewöhnlichen Apple-Events.

Mit der Einführung eines solchen Angebots war gerechnet worden - ebenso damit, dass mit dem "Wall Street Journal" auch eine Tageszeitung Teil des Abo-Pakets ist. Als zweite Zeitung ist die "Los Angeles Times" an Bord - andere große Blätter wie die "New York Times" oder die "Washington Post" jedoch fehlen.

Magazinmacher können ihre Zeitschriften bei Apple News+ mit animierten Coverbildern präsentieren. Für die Verlage dürfte es aber mit Zusatzaufwand verbunden sein, ihre Inhalte an die Möglichkeiten der neuen Lese-App von Apple anzupassen. Die App bietet offenbar viele Optionen, Magazininhalte für die Bildschirmformate von iPhone und iPad zu optimieren.

Michael Short/ AFP Apple News+

Zunächst ist der Dienst nur in den USA und Kanada nutzbar, später auch in Australien und Großbritannien. Kosten wird er 9,99 Euro pro Monat. Ein Abo kann innerhalb einer Familie von mehreren Personen genutzt werden. Für den Preis, den Apple für News+ verlangt, kann man in Deutschland Readly abonnieren, eine Zeitschriften-Flatrate, die vergangene Woche um einige Axel-Springer-Tageszeitungen erweitert wurde.

Mit Apple Arcade kündigte Apple außerdem ein neues Spiele-Abo-Angebot für iPhones, iPads, Macs und Apple TV an. Zum Start wird das Angebot laut Apple "mehr als 100 neue und exklusive Spiele" umfassen. Alle darin angebotenen Videospiele sind offline spielbar, heißt es, und werden keine versteckten Kostenfalle, wie etwa optionale In-App-Käufe, enthalten. Auch hier gilt, dass man sein Abo mit der ganzen Familie teilen kann. Los gehen soll es mit Apple Arcade allerdings erst im Herbst, dann aber in 150 Ländern und Regionen. Zu Preis wurde nichts gesagt.

Für Film- und Serienfans hat Apple mit Apple TV Channels ein neues Angebot, das direkt in Apples TV-App integriert wird. Ähnlich wie bei Amazons Prime Video Channels kann man hier direkt in der App Kanäle von Anbietern - in den USA - wie Hulu, Showtime oder Starz abonnieren. Deren Inhalte werden dann in einer neuen Version der TV-App neben allen anderen abonnierten Anbietern angezeigt. Die TV-App wird damit zu einer Art One-Stop-Shop für Streamingdienste, verspricht Apple.

Das Angebot soll im Mai starten. Außerdem bringt Apple seine TV-App dafür auf Mac-Computer und auf Smart-TVs von Samsung, Sony, LG und Vizio. Die Apple-TV-App wird zudem bald auch auf Amazons Fire TV verfügbar sein.

Als weitere Neuheit für die USA präsentierte Apple unter dem Namen AppleCard eine eigene digitale Kreditkarte. Die Bezahlkarte soll sich binnen Minuten auf einem iPhone mit ApplePay einrichten lassen. Bei der Präsentation der AppleCard hieß es immer wieder, dass das neue Produkt zu einem "gesunderen" Umgang mit Geld führen soll.

Zudem gibt es eine Art Bonusprogramm: Wer mit der AppleCard digital eine Zahlung vornimmt, bekommt zwei Prozent der ausgegebenen Summe als Guthaben - bei Einkäufen bei Apple selbst sind es drei Prozent. Innerhalb der Bezahl-App lässt sich jederzeit auswählen, wann und in welchem Rhythmus man sein Soll ausgleichen will. Für die AppleCard arbeitet Apple mit Goldmann Sachs und MasterCard zusammen.

