Verschwörungstheorien Apple wirft Podcasts von Alex Jones aus iTunes

Apple reagiert spät, aber dafür umfassender als andere Plattformen: Während Spotify zuletzt nur einzelne Episoden der "Infowars"-Podcasts des rechtspopulistischen Verschwörungstheoretikers Alex Jones löschte, entfernt Apple fünf von sechs Kanälen, die Jones und seiner Marke gehören, vollständig aus iTunes und seiner Podcast-App. Als Grund nannte Apple Verstöße gegen seine Richtlinien zu Hassrede.

Jones hatte zuletzt unter anderem verbreitet, dass die US-Demokraten am 4. Juli einen Bürgerkrieg anzetteln wollten, dass die US-Regierung an den Anschlägen am 11. September 2001 in New York beteiligt gewesen sei und dass der Amoklauf an der Sandy Hook High School von Schauspielern inszeniert worden sei. Daraufhin hatten mehrere Angehörige von Opfern Morddrohungen erhalten.

Eine Ausnahme gibt es noch für die Shows von "Infowars"

Ein Sprecher von Apple sagte dem News-Portal "BuzzFeed", das Unternehmen toleriere keine Hassrede: "Podcasts, die gegen unsere Richtlinien verstoßen, werden aus unseren Verzeichnissen entfernt, so dass sie nicht mehr gefunden, heruntergeladen oder gestreamt werden können. Wir präsentieren gerne verschiedene Ansichten, so lange alle, die eine andere Meinung haben, respektiert werden."

"Infowars"-Shows wie "War Room" und die "Alex Jones Show" waren bisher zwar nicht direkt von Apple in iTunes angeboten worden, aber Apple hatte sie in seinen Suchindex aufgenommen. So konnten sie von jedem iPhone-Nutzer gefunden und abonniert werden. Nun sind sie weder in iTunes noch über Apples Podcast-App auffindbar. Mit einer Ausnahme: Die Sendung "Real News with David Knight", die ebenfalls zu "Infowars" gehört, ist noch verfügbar. Warum das so ist, teilte Apple nicht mit.

Facebook hatte das persönliche Profil von Jones für 30 Tage gesperrt und ebenso wie YouTube einige Videos seiner Show gelöscht. Spotify hatte zuletzt erklärt, jede Podcast-Folge zu überprüfen, die von Nutzern gemeldet wird. Sollten dabei Verstöße gegen Spotifys Richtlinien festgestellt werden, will das Unternehmen die jeweilige Folge aus seinem Angebot entfernen.