Download-Tipps Das waren die spannendsten Apps im August

Sneak Ops:Täglich neue Aufgaben



Der Spieler erkundet in "Sneak Ops" eine Militärbasis, muss Gegenstände einsammeln und vor allem den Wachen aus dem Weg gehen. Das alles passiert in einer schönen Retro-Optik aus der Vogelperspektive. Besonders an "Sneak Ops" ist jedoch vor allem, dass jeden Tag neue Level generiert werden. Hat man also erstmal Gefallen an dem Spielprinzip gefunden, warten ständig neue Herausforderungen. Dabei kann man seine Leistungen mit dem Rest der Welt vergleichen und bis zu 20 neue Charaktere freischalten. Die In-App-Käufe bleiben dabei optional und vermiesen einem nicht den Spaß am Spiel.



Gratis von Noodlecake Studios, mit In-App-Käufen: iOS, Android