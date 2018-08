Bildbearbeitung Zehn gute Alternativen zu Lightroom

Capture One ist besonders für anspruchsvolle Fotografen oft besser geeignet als Lightroom. Ursprünglich hat der Kamera-Hersteller Phase One das Programm Capture One entwickelt, um Bilder verwalten und bearbeiten zu können, die mit den hauseigenen Kamerarückteilen erstellt wurden. Mittlerweile unterstützt Capture One auch andere Kameramodelle, beispielsweise von Nikon, Canon und Sony. Für Besitzer bestimmter Sony-Kameras gibt es übrigens eine eigene, günstigere Version. Capture One hat seine Stärken vor allem in der Studio-Fotografie. Es bietet unter anderem Tethered Shooting, also eine direkte Übertragung von Bildern einer Kamera auf den PC. Auch die Korrekturfunktionen für Porträt-Aufnahmen sind feiner und ausgefeilter als bei Lightroom. Capture One bietet übrigens eine Import-Funktion für Lightroom-Kataloge.



System: Windows, macOS

Preis: ab 279 Euro oder ab 23,80 Euro pro Monat

Website: www.phaseone.com; 30-Tages-Testversion