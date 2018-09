Sechs Tipps Diese Spiele überzeugen als Brettspiele und Apps

Patchwork (Auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres 2015)

Brettspiele sind berühmt-berüchtigt für ihre teils abstrusen Themen. Im Zwei-Personen-Spiel "Patchwork" flicken die Kontrahenten an ihren Tagesdecken herum. Wer die ausliegenden Flicken am geschicktesten und schnellsten so zusammennäht, dass möglichst keine Löcher in der eigenen Patchwork-Decke entstehen, gewinnt. Das klingt jetzt erstmal nerdig, ist aber durchaus spannend und ein sehr gutes Spiel, wenn man sich abends gerne noch mal für eine halbe Stunde zu zweit an den Spieletisch setzen möchte. Das Spiel geht immer flott von der Hand und kann in einen ziemlich aufreibenden Wettkampf ausarten.