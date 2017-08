Download-Tipps für iOS und Android Das sind die spannendsten Apps des August

"Adapticons": Homescreen in Bestform



Mit "Adapticons" können Android-Nutzer den Homescreen nach ihren Wünschen gestalten. App-Icons lassen sich rund oder eckig darstellen, vergrößern und umbenennen. Wer ein Icon austauschen will, kann eines aus dem Katalog wählen oder ein eigenes Bildchen importieren. Einziger Nachteil: Nutzer können Icons nur einzeln bearbeiten. Wer beispielsweise allen Apps auf dem Homescreen dieselbe Form verpassen will, muss ein paar Minuten investieren.



Gratis von Damian Piwowarski, optionale In-App-Käufe: Android



