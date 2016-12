Download-Tipps Das sind die zehn spannendsten Apps des Jahres

6. Cardboard Camera: So kann jeder VR-Fotos machen



Mit der Virtual-Reality-App Cardboard Camera lassen sich 360-Grad Aufnahmen erstellen. Dazu muss man sich mit dem Smartphone in der Hand um die eigene Achse drehen. Die App zeichnet dabei auch Geräusche auf. Wer sich das Ergebnis mit einer VR-Brille anschaut, fühlt sich, als stünde er mitten im Bild. Leider zeichnet Cardboard Camera Boden und Himmel nicht auf. In den VR-Fotos kann man sich also nur um sich selbst drehen, nicht aber den Blick nach oben und unten wenden.



Gratis von Google, Inc., ohne In-App-Käufe: iOS, Android