Download-Tipps Das sind die spannendsten Apps im Juni

The Franz Kafka Videogame: In einer wirren Welt



Das Franz Kafka Videogame vom deutschen Entwickler Daedelic erzählt die Geschichte des Psychologen K, der ein besonderes Stellenangebot bekommt, das ihn in eine fremde Welt wirft. Dabei wird schnell klar, dass sich die Erzählweise und Darstellung an den Werken von Franz Kafka orientieren. Immer wieder wird der Spieler mit skurrilen Situationen konfrontiert, in denen er einfallsreiche Rätsel lösen muss.



Für 3,49 Euro (iOS) oder 3,89 Euro (Android), ohne In-App-Käufe, von Daedalic: iOS, Android